Belinden sakatlanan Belçim Bilgin: Uzaktan izliyorum hayatı - Son Dakika
Üye Girişi

Belinden sakatlanan Belçim Bilgin: Uzaktan izliyorum hayatı

16.05.2022 11:08

Bir ay önce Kapadokya dönüşü belinden sakatlanan ünlü oyuncu Belçim Bilgin; tedavi sürecini evinde ailesiyle geçiriyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu ailesine teşekkür etti.

Başarılı oyuncu Belçim Bilgin, 17 Nisan'da Kapadokya tatilinden İstanbul'a dönerken trafik kazası geçirdi. Belinden sakatlanan bir süredir evinde rahatsızlıklarla mücadele eden Bilgin, sosyal medya hesabından bu süreçte çektiği fotoğraflarını paylaşarak takipçilerine seslendi.

"HAYATI UZAKTAN İZLİYORUM"

Yatağında bel korsesiyle çektirdiği fotoğrafları paylaşan Belçim Bilgin, şunları yazdı: "Yine değişme zamanı, ağırlıkların tümüne, faydasız her türlü olma haline bir cesaret veda etme, dengeyi bulma, yeniden doğma zamanı! Dolunayın aydınlattığı geçen Paskalya gecesi 17 Nisan'da, Kapadokya'da bir mağaradan belki de en eski olma halime zamanda göz kırpmış dönüyordum İstanbul'a, kaza geçirdim! Daha önce yaşadığım yerden çıktı üstelik! Uzaktan izliyorum bir süredir hayatı, çılgın akışı! Şansa oldukça ihtiyacımız var orası kesin."

1 ay önce trafik kazası geçiren Belçim Bilgin, hasta yatağında yaşadıklarını anlattı

"ALDIĞINIZ NEFES GÜZELLİKLER GETİRSİN"

"Paskalya yeniden doğumu, Şeker Bayramı birliği, 23 Nisan çocuklarımızı, Hıdırellez dileklerimizi, 16 Mayıs ay tutulması büyük değişimi hatırlatarak, güçlendirerek bizi hazırladı sanki yeni bahara, yaza. Hayatı eve sığdırmayı tartışırken; bir süredir yatağa sığdırmak zorunda kalınca, bileti kendime, yoğun, bitmeyen bir seyir halindeyim. Sürekli değişen ruh hallerim, kucağımda cevaplarını bulmam gereken sorular, anlaşılmayı bekleyen işaretler, sevgileriyle, özveriyle yaşamın en içtenlikli şarkısını şevketle fısıldayan şahane kız kardeşlerim, dostlarım, biricik ailem, sevgilim, canımın ta en içi oğlum ve en karanlıklarda kaybolduğumda kendini mucizeleriyle gösteren evrenin ilahi aritmetiği. Yalnız değiliz! Şaşkın, hayran, minnettar sevgilerimi gönderiyorum! Aldığınız nefes güzellikler getirsin!"

1 ay önce trafik kazası geçiren Belçim Bilgin, hasta yatağında yaşadıklarını anlattı
1 ay önce trafik kazası geçiren Belçim Bilgin, hasta yatağında yaşadıklarını anlattı
1 ay önce trafik kazası geçiren Belçim Bilgin, hasta yatağında yaşadıklarını anlattı
1 ay önce trafik kazası geçiren Belçim Bilgin, hasta yatağında yaşadıklarını anlattı
1 ay önce trafik kazası geçiren Belçim Bilgin, hasta yatağında yaşadıklarını anlattı
1 ay önce trafik kazası geçiren Belçim Bilgin, hasta yatağında yaşadıklarını anlattı
1 ay önce trafik kazası geçiren Belçim Bilgin, hasta yatağında yaşadıklarını anlattı
YORUMLAR
500
Sosyal medyadan eksik kalma korkusu ruhsal rahatsızlıklara neden oluyor Sosyal medyadan eksik kalma korkusu ruhsal rahatsızlıklara neden oluyor Aybike Esin Tumluer kimdir? Atlas Karan Tumluer hayatı ve biyografisi! Aybike Esin Tumluer kaç yaşında, nereli? Aybike Esin Tumluer kimdir? Atlas Karan Tumluer hayatı ve biyografisi! Aybike Esin Tumluer kaç yaşında, nereli?

Belçim Bilgin, Kapadokya, Paskalya, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Belinden sakatlanan Belçim Bilgin: Uzaktan izliyorum hayatı - Son Dakika


Son Dakika
11:12 Merkezi yönetim bütçesi geçtiğimiz ay 50,2 milyar TL açık verdi
11:08 Belinden sakatlanan Belçim Bilgin: Uzaktan izliyorum hayatı
10:49 TÜİK'e göre işsiz sayısı 3 milyon 845 bin oldu
10:48 Motosiklet kaskı takıp, hasmına güpegündüz kurşun yağdırdı! Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı
10:47 6 ay önce evlendiği kocasını oğluyla birlikte sopayla boğarak öldürdü
10:41 Erkek arkadaşını cinsel organının büyüklüğü yüzünden terk eden genç kadın, eleştirilerin odağı haline geldi
10:30 Hapis cezası alan ve hakkında siyasi yasak getirilen Canan Kaftancıoğlu , "Bundan sonra ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Görevimin başındayım
10:23 Silopi'de Sakine Külter'i önce bıçaklayan, sonra da yakıp çöplüğe atan kişi Özel Harekat Ocakları Şırnak Şube Başkanı çıktı
10:20 G7'den "küresel açlık krizi" uyarısı! "Ukrayna'nın 25 milyon ton tahılı Rus güçleri tarafından bloke edilmiş durumda"
10:09 Cari işlemler açığı 2 milyar 229 milyon dolar artarak, 5 milyar 554 milyon dolara yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 11:22:47. #1.13#
SON DAKİKA: Belinden sakatlanan Belçim Bilgin: Uzaktan izliyorum hayatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement