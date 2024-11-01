Bengü'nün boşanma nedeni ortaya çıktı: Her şey 2 yıl önce başlamış - Son Dakika
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Bengü'nün boşanma nedeni ortaya çıktı: Her şey 2 yıl önce başlamış

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Ünlü şarkıcı Bengü ve eşi Selim Selimoğlu, 6 yıllık evliliklerini sonlandırdıklarını duyurmalarının ardından ayrılığın asıl sebebi merak konusu olmuştu. Instagram üzerinden fikir ayrılıklarını çözemedikleri için evliliklerini bitirme kararı aldıklarını belirten çiftin, daha önce de benzer bir krizler yaşadığı ancak birbirlerine bir şans vererek olayı kapattıkları öğrenildi. Bengü ve Selim Selimoğlu'nun çocuklarının anne ve babası olarak hayatlarına devam edeceklerini açıkladı.

01.11.2024 16:05
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Şarkıcı Bengü ile Selim Selimoğlu, 6 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı. Ünlü isim, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bir süredir yaşadığımız fikir ayrılıklarını karşılıklı konuşarak çözemeyeceğimizi anladığımız için evliliğimizi bitirme kararı aldık" ifadeleri kullandı ancak boşanmanın perde arkasındaki neden ortaya çıktı.

Bengü'nün boşanma nedeni ortaya çıktı: Her şey 2 yıl önce başlamış

"FİKİR AYRILIKLARIMIZ ÇÖZEMEDİK"

Çift 2 yıl önce de benzer bir kriz yaşamış, birbirlerine bir şans vermişti. Evliliklerinde sorun olduğu konuşulan ikili, bir süredir yan yana görüntü vermiyordu. Mahkeme giriş ve çıkışında Bengü de Selim Selimoğlu da yorum yapmamayı tercih etti. Bengü daha sonra biten evliliğiyle ilgili Instagram'da yazılı bir açıklama yaptı ve bir süredir fikir ayrılıkları yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Bir süredir yaşadığımız fikir ayrılıklarını karşılıklı konuşarak çözemeyeceğimizi anladığımız için evliliğimizi bitirme kararı aldık ve anlaşmalı olarak boşandık. İkimize de hayatlarımızın en önemli varlıklarını; çocuklarımızı kazandıran bu evlilikten sonra da onların anne ve babası olarak aynı sevgi ve özveriyle hayatlarımıza devam edeceğiz. Konuyla ilgili aile mahremiyetimiz ve çocuklarımıza dair göstereceğiniz hassasiyetten dolayı şimdiden herkese teşekkür ederiz."

Bengü'nün boşanma nedeni ortaya çıktı: Her şey 2 yıl önce başlamış

"HER AİLEDE TATSIZLIKLAR OLUR"

Boşanmanın perde arkası bir magazin programında açıklandı. Selim Selimoğlu'nun işleri nedeniyle evden uzaklaştığını ve ailesinden koptuğunu, bu durumun zamanla ayrılığa neden olduğunu şöyle açıkladı:

"Aslında Bengü ile Selim Selimoğlu arasındaki anlaşmazlık 2 yıl önce patlak verdi. Bengü'nün ailesinin İzmir'de yazlığı var. Çocuklarını alıp yazlığa gidiyor ancak yanlarında eşi Selim Selimoğlu pek yok. Aradan 3-4 ay geçince iddiayı Bengü kapattı ve 'Her ailede evde tatsızlıklar olur, yeneceğimizi düşünüyoruz' dedi."

"1 yıl önce de kesin olarak boşanma kararı aldıkları haberi geldi. Hatta Bengü dava açmak üzere harekete geçti. O zaman da sorduk, bunu da doğruladı. '2 evladımız var, tolere etmeye çalışıyoruz' dedi. Fakat Selim Selimoğlu'nun evden kopması ile ilgili bir durum bu... İhanet ya da herhangi bir durum yok. Selim Selimoğlu'nun da işleri Yalova'da. Haftanın 2-3 günü gidiyor. Bengü belki daha çok çocuklarının ve kendisinin yanında olmasını istemiş olabilir. Bazen fiziksel ayrılıklar kopukluğa neden oluyor. Aldatma falan yok, olsa kulağımıza mutlaka gelir. Bazen o tercihler dolayısıyla soğukluk devreye giriyor. Burada duyduğumuz kadarıyla neden, Selim Selimoğlu'nun evden kopması..."

Bengü\'nün boşanma nedeni ortaya çıktı: Her şey 2 yıl önce başlamış

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Son Dakika Magazin Bengü'nün boşanma nedeni ortaya çıktı: Her şey 2 yıl önce başlamış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Cavit Yılmaz:
    sende yslovaya gidecen kocan nerede sen orada fikir syrılıgıyımış önceden fikirsiz gikriniz neredeyfi 14 3 Yanıtla
  • Candan Niğdelioğlu:
    Sanatçı camiasında insanlar birbirini damızlık olarak kullanıyor!Olan çocuklara oluyor.. 10 1 Yanıtla
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