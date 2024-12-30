Bennu Gerede'den çok konuşulacak sözler: Hayalim sevişirken ölmek - Son Dakika
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Bennu Gerede'den çok konuşulacak sözler: Hayalim sevişirken ölmek

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Ünlü fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede konuk olduğu bir programda hem fiziksel şiddet gördüğünü itiraf etti. Cinsel yaşamına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gerede, ''Hayalim sevişirken ölmek. Yanlış anlaşılmasın cinsellik bağımlısı değilim. Sarılmak ve cinsel birliktelik, şiddeti ortadan kaldırır. Benim her zaman cinsel hayatım çok iyi oldu ve oluyor'' dedi.

30.12.2024 15:03  Güncelleme: 16:20
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Mustafa Kemal Atatürk'ün yaveri Hüsrev Gerede'nin torunu ünlü fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, katıldığı bir YouTube programında özel hayatına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"HAYALİM SEVİŞİRKEN ÖLMEK"

4 çocuk annesi Gerede, "Mutsuz, gergin, sinirli bir kadın gördüğüm zaman, 'Bunun sevişmesi gerekiyor' diye düşünüyorum. Hayalim sevişirken ölmek. Yanlış anlaşılmasın cinsellik bağımlısı değilim. Sarılmak ve cinsel birliktelik, şiddeti ortadan kaldırır. Benim her zaman cinsel hayatım çok iyi oldu ve oluyor" ifadelerini kullandı.

Bennu Gerede'den çok konuşulacak sözler: Hayalim sevişirken ölmek

"BABAMDAN VE İKİ SEVGİLİMDEN ŞİDDET GÖRDÜM"

Zamanında babasından ve sevgililerinden şiddet gördüğünü ifade eden Gerede, "Babamdan ve iki eski sevgilimden fiziksel şiddet gördüm. Babamdan ilk dayağımı 14 yaşımda flörtümle telefonda konuşurken yedim. Birkaç kez dibe vurdum ama Anka kuşları gibi küllerimden doğdum. Hücrelerimle konuşuyorum. Her yeni ayda bir şeyler yazar, sonra onları toprağa gömerim. Dolunayda da çıkartıp yakarım" şeklinde konuştu.

BİTKİSEL KARIŞIMLA HAYATI DEĞİŞTİ

Peru'da kaldığı dönemde bitkisel bir içecek içtiğini ve hayatının değiştiğini aktaran Gerede, şöyle devam etti: "Peru'da bir hafta kaldım. Hayatımın en zor dönemiydi. Işık yok, sıcak su yok. Bitkisel bir iksir içtim; 6 saat boyunca başka bir dünyaya geçtim. Hayatım değişti. Psikiyatristlerin 30 yılda yapamadığını o Şaman içeceği bir günde yaptı."

Bennu Gerede\'den çok konuşulacak sözler: Hayalim sevişirken ölmek

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Son Dakika Magazin Bennu Gerede'den çok konuşulacak sözler: Hayalim sevişirken ölmek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Özgür Çelik:
    yılbaşında taksime gidersen isteğin gercek olabilir:)) 152 8 Yanıtla
    Mesut Biner:
    Orda buna şey banyosu yaptırırlar hacı abi :)))) 0 0
  • Çelikk:
    Lüzumsuz gâvur 92 10 Yanıtla
  • Aziz Karademir:
    Atatürkü yaverinin torunu normal karşılamak gerekiyor sanırım 42 48 Yanıtla
    Muhittin Kartal:
    Atatürk nerene battı yine. Nasıl getirdin olayı bu noktaya. 2 1
    kamer tekeş:
    ne alaka!? 1 1
  • Beni boş ver:
    cinsellikle bu derece barışık olan bir kadın candır. 30 39 Yanıtla
  • ayşe onat:
    Sanki nasıl ölmek istediğini sorduk , cenabet gidip ne yapcan orda öldüğün pozisyonda devam edeceğini mi sanıyon. Allah'ım aklı serbest bıraktın yarap da bu kadarı fazla dayanameyoooom . 64 4 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    Ey Allahım . 52 3 Yanıtla
  • Ali null:
    ŞAMAN İCECEGİ NE YAPTI ONU TAM ANLATSAYDIN BARİ 53 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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