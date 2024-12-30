Bennu Gerede\'den çok konuşulacak sözler: Hayalim sevişirken ölmek

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Mustafa Kemal Atatürk'ün yaveri Hüsrev Gerede'nin torunu ünlü fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, katıldığı bir YouTube programında özel hayatına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"HAYALİM SEVİŞİRKEN ÖLMEK"

4 çocuk annesi Gerede, "Mutsuz, gergin, sinirli bir kadın gördüğüm zaman, 'Bunun sevişmesi gerekiyor' diye düşünüyorum. Hayalim sevişirken ölmek. Yanlış anlaşılmasın cinsellik bağımlısı değilim. Sarılmak ve cinsel birliktelik, şiddeti ortadan kaldırır. Benim her zaman cinsel hayatım çok iyi oldu ve oluyor" ifadelerini kullandı.

"BABAMDAN VE İKİ SEVGİLİMDEN ŞİDDET GÖRDÜM"

Zamanında babasından ve sevgililerinden şiddet gördüğünü ifade eden Gerede, "Babamdan ve iki eski sevgilimden fiziksel şiddet gördüm. Babamdan ilk dayağımı 14 yaşımda flörtümle telefonda konuşurken yedim. Birkaç kez dibe vurdum ama Anka kuşları gibi küllerimden doğdum. Hücrelerimle konuşuyorum. Her yeni ayda bir şeyler yazar, sonra onları toprağa gömerim. Dolunayda da çıkartıp yakarım" şeklinde konuştu.

BİTKİSEL KARIŞIMLA HAYATI DEĞİŞTİ

Peru'da kaldığı dönemde bitkisel bir içecek içtiğini ve hayatının değiştiğini aktaran Gerede, şöyle devam etti: "Peru'da bir hafta kaldım. Hayatımın en zor dönemiydi. Işık yok, sıcak su yok. Bitkisel bir iksir içtim; 6 saat boyunca başka bir dünyaya geçtim. Hayatım değişti. Psikiyatristlerin 30 yılda yapamadığını o Şaman içeceği bir günde yaptı."