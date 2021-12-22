Bennu Gerede, oğlundan 21 yaş büyük gelini Bilge Öztürk'le objektiflere poz verdi

'Acayip' isimli film, dün akşampopüler isimlerinin yanı sıra iş, sanat, medya, ve cemiyet dünyasından tanınmış isimlerin katıldığı törenle tanıtıldı. Galaya, Daren Gerede Erkaya (21) ve avukat sevgilisi Bilge Öztürk (43) damga vurdu. Fotoğrafçı Bennu Gerede (50), oğlu Daren Gerede Erkaya ve müstakbel gelini Bilge Öztürk ile aile pozu verdi.

MUTLULUĞU DAREN GEREDE ERKAYA'DA BULDU

Bir dönem ünlü şarkıcı Tarkan ile yaşadığı birliktelikle adından söz ettiren avukat Bilge Öztürk, mutluluğu fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya'da buldu.

ANNESİ, İLİŞKİLERİNİ DESTEKLİYOR

Birlikteliğe onay verdiğini ifade eden Bennu Gerede, "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren... Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp, olağanüstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve seni de inanılmaz seviyorum Bilge'ciğim. Çok ve çok..." demişti.