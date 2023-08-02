Berdan Mardini'nin el örgüsü kombini gündem oldu - Son Dakika
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Berdan Mardini'nin el örgüsü kombini gündem oldu

02.08.2023 11:23

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, el örgüsü renkli takımıyla yaptığı paylaşım sonrası gelen esprili yorumlara güldü geçti. Mardini'nin kombini sosyal medyada gündem oldu.

Tarzı ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Berdan Mardini, bu kez örgü kombiniyle gündeme geldi. El örgüsü renkli takım giyen Mardini'ye gelen yorumlar ise kırdı geçirdi. Ünlü türkücü gelen yorumlara güldü geçti.

EL ÖRGÜSÜ TAKIMI OLAY OLDU

Berdan Mardini el örgüsü battaniyelere benzeyen üst-alt takımıyla pozunu nazar boncuğu emojisiyle paylaştı. Mardini'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi ünlü türkücünün kombiniyle ilgili esprili paylaşımlar yaptı.

El örgüsü takım giyen Berdan Mardini dillere düştü! Benzetmeler bomba

BENZETMELERE GÜLDÜ GEÇTİ

"Berdan Barbini" gibi yorumları gören Berdan Mardini ise "Arkadaslar alemsiniz yine beni çok güldürdünüz yav yok Berdan Barbini, yok her telden Mardini, ah ah konuşacak çok şey var ama ben de eğleniyorum iste ne yapayımaz ömrümüz kaldı. Gülelim bari hayat kısa." yorumunu yaptı.

El örgüsü takım giyen Berdan Mardini dillere düştü! Benzetmeler bomba
El örgüsü takım giyen Berdan Mardini dillere düştü! Benzetmeler bomba
El örgüsü takım giyen Berdan Mardini dillere düştü! Benzetmeler bomba

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Berdan Mardini, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Berdan Mardini'nin el örgüsü kombini gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Berdan Mardini'nin el örgüsü kombini gündem oldu - Son Dakika
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