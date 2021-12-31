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Beren Saat çok özel açıklamalarıyla bu akşam Gain ekranlarında! - Son Dakika

Beren Saat çok özel açıklamalarıyla bu akşam Gain ekranlarında!

31.12.2021 14:19
Beren Saat çok özel açıklamalarıyla bu akşam Gain ekranlarında!

En büyük çıkışı 2008 yılında yayınlanan Aşk-ı Memnu diziyle başladı. Bihter ile Behlül isimleri Türk dizi dünyasının unutulmaz isimleri arasında yer aldı. Beren Saat'in Aşk-ı Memnun'dan sonra başrolünde yer aldığı Fatmagül'ün Suçu Ne projesi de büyük ses getirdi.

GAİN TV EKRANLARINDA

Ekranların en sevilen oyuncularından biri olan ve uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Beren Saat'i hayranları çok özledi. Netflix'te yayınlanan Atiye dizisinin ardından gelen teklifleri kabul etmeyen güzel oyuncu bugün Gain TV ekranında olacak.

En son Atiye dizisiyle izlediğimiz Beren Saat bugün Gain TV'de Mirgün Cabas'ın sunduğu Orada Rahat mısın? programına konuk olacak. Normalde çok sık röportaj vermeyen ve uzun bir aradan sonra ilk kez soruları yanıtlayacak olan Beren Saat'in konuk olduğu program saat 19:00'da yayınlanacak.

UZUN BİR ARADAN SONRA İLK DEFA RÖPORTAJ VERECEK

Üst üste imza attığı başarılı işlerle sadece Türkiye'de değil dünyada da milyonlarca kişinin beğeniyle takip ettiği Beren Saat, uzun bir aradan sonra ilk defa ekranda röportaj verecek. Özel skeçleri ve samimi itiraflarıyla Beren Saat yine kendinden söz ettirecek.

Beren Saat çok özel açıklamalarıyla bu akşam Gain ekranlarında!

DAHA ÖNCE BİR ÇOK BAŞARILI PROJEDE OYNADI

Beren Saat Başkent Üniversitesi'ne gittiği dönemde katıldığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında ikinci olarak Tomris Giritlioğlu'nun dikkatini çekti ve böylece profesyonel oyunculuğa başladı. Dizi dünyasına Aşka Sürgün ile adım atan Saat, Hatırla Sevgili dizisiyle büyük bir çıkış yaptı. En büyük çıkışı yaptığı dizi ise 2008 yılında yayınlanan Aşk-ı Memnu oldu.

Beren Saat çok özel açıklamalarıyla bu akşam Gain ekranlarında!

Fatmagül'ün Suçu Ne'den sonra bir süre dizi yerine filmlerde rol almayı tercih eden güzel oyuncu 2015-2016 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Kösem Sultan rolünü canlandırdı. Son olarak 27 Aralık 2019 tarihinde Netflix'te yayınlanan Atiye dizisi ile ekranlara döndü.

Beren Saat çok özel açıklamalarıyla bu akşam Gain ekranlarında!

Beren Saat, Atiye'nin ikinci sezonundan bu yana herhangi bir projede yer almıyor. İsmi herhangi bir projeyle de anılmıyor. Beren Saat'in dört gözle yeniden setlere dönmesini bekleyen hayranları bu akşam yayınlanacak programla hasret giderecek.

Beren Saat çok özel açıklamalarıyla bu akşam Gain ekranlarında!
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Beren Saat, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Beren Saat çok özel açıklamalarıyla bu akşam Gain ekranlarında! - Son Dakika Magazin


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