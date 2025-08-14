Berk Oktay\'dan eski eşinin "aldatma" sözlerine sert çıkış

Savaşçı dizisinde tanışıp 2022 yılında dünyaevine giren Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, son günlerde ortaya atılan iddialarla yeniden gündemde. Daha önce Oktay'ın adının üçüncü bir kişiyle anılması magazin kulislerini hareketlendirmiş, ancak oyuncunun "Şükür sebebim ailem" notuyla yaptığı aile paylaşımı ve Atiksoy'un kalpli yanıtı, söylentileri boşa çıkarmıştı.

Bu kez tartışma farklı bir boyuta taşındı. Dream Türk'te yayınlanan 50 Fifty programına konuk olan manken ve sunucu Tuğçe Aral, evli bir oyuncunun kendisini taciz ettiğini öne sürerek doğrudan Berk Oktay'ın adını verdi. Aral, "Spor salonunda tanıştık. Sonra Instagram'dan ekleyip mesaj atmaya başladı. Bir ay boyunca yazdı, fantezilerini yazıyordu. Eşi hamile olduğu için açıklamadım, çocuğa zarar gelsin istemedim. Çocuk doğunca da birkaç kez yazdı. İki ay önce engelledim" sözleriyle iddiasını dile getirdi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Aral'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Oktay cephesi sessizliğini oyuncunun avukatı Nagehan Boyraz aracılığıyla bozdu. Yazılı açıklamada iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı ve Oktay'ın kişilik haklarının zedelendiği gerekçesiyle hukuki sürecin başlatıldığı duyuruldu.

TARTIŞMALAR ALEVLENDİ

Tüm bu gelişmelerin ardından, Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu'nun yıllar önce yaptığı "Berk Oktay beni Yıldız Çağrı Atiksoy ile aldattı" çıkışı yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Eski açıklamalar, sosyal medyada tekrar dolaşıma girerek tartışmaları alevlendirdi. Berk Oktay'dan net açıklama

Berk Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddialara doğrudan yanıt verdi, "Eşim Yıldız Çağrı Atiksoy ile olan birlikteliğimiz, önceki evliliğimin sona ermesinden sonra başlamıştır. Tüm sürecimize de şahit oldunuz. Son günlerde bu durumu çarpıtarak farklı göstermeye çalışan bazı asılsız ve çirkin iddiaların hiçbir gerçeklik payı yoktur. Boşanma sürecim 3 yıl sürmüştür; aldatmaya dayalı hiçbir suçlama yer almamıştır ve bu süreçte Yıldız'ın adı dahi konu olmamıştır, olamazdı da zaten. Yıldız ile iki yıllık ilişmimizin ardından ne hikmetse tam düğün arifemizde de, yine iddia adı altında asılsız haberler ortaya atılmıştır. Bu konuda yapılacak haberlere karşı hukuki yollara başvuracağımızı bildiririm. Bu tür söylemlere itibar edilmemesini de önemle rica ederim."