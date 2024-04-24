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Bilecik'te özel bir günü bekleyen çiftler, 24.04.2024 tarihinde nikah kıydılar.

Bilecik Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuran çiftler, nikah tarihlerini kolay ve güzel bir tarihle birleştirmek için 24.04.2024 tarihini seçtiler. Bu çiftler arasında yer alan Gürkan Saray ve Alime Sude Önal, 24 Nisan 2024 tarihi için önceden gün aldıklarını belirterek, belediye nikah memurlarına teşekkür etti. Mustafa Demirbaş ve Hatice Özdemir çifti ise unutulmayacak bir tarihte anlamlı günlerini gerçekleştirmek istediklerini belirterek, belediye görevlilerine teşekkür etti. - BİLECİK