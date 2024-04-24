Bilecik'te Özel Bir Günü Bekleyen Çiftler 24.04.2024 Tarihinde Nikah Kıydılar - Son Dakika
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Bilecik'te Özel Bir Günü Bekleyen Çiftler 24.04.2024 Tarihinde Nikah Kıydılar

Bilecik\'te Özel Bir Günü Bekleyen Çiftler 24.04.2024 Tarihinde Nikah Kıydılar

Bilecik Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuran çiftler, 24.04.2024 tarihini seçerek nikahlarını kıydılar. Gürkan Saray ve Alime Sude Önal ile Mustafa Demirbaş ve Hatice Özdemir çiftleri, belediye görevlilerine teşekkür etti.

24.04.2024 18:09  Güncelleme: 18:11
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Bilecik'te özel bir günü bekleyen çiftler, 24.04.2024 tarihinde nikah kıydılar.

Bilecik Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuran çiftler, nikah tarihlerini kolay ve güzel bir tarihle birleştirmek için 24.04.2024 tarihini seçtiler. Bu çiftler arasında yer alan Gürkan Saray ve Alime Sude Önal, 24 Nisan 2024 tarihi için önceden gün aldıklarını belirterek, belediye nikah memurlarına teşekkür etti. Mustafa Demirbaş ve Hatice Özdemir çifti ise unutulmayacak bir tarihte anlamlı günlerini gerçekleştirmek istediklerini belirterek, belediye görevlilerine teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Bilecik'te Özel Bir Günü Bekleyen Çiftler 24.04.2024 Tarihinde Nikah Kıydılar - Son Dakika

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