Bilge Öztürk'ten 22 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa poz - Son Dakika

Bilge Öztürk'ten 22 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa poz

Son Güncelleme: 01.09.2023 14:29

Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Bilge Öztürk, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu yayınladı.

Kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşayan Bilge Öztürk, sosyal medya hesabından sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı.

AŞKA GELDİLER

Son zamanlarda sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Bilge Öztürk, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 22 yaş küçük sevgilisiyle Akyaka'da tatilin keyfini çıkaran Bilge Öztürk, sevgilisiyle adeta aşka geldi.

Bilge Öztürk'ten 22 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa poz

DUDAK DUDAĞA POZ

Aşklarını göz önünde yaşayan çiften Bilge Öztürk, sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi. Aşk dolu pozlarını Instagram hesabından yayınladı. Gerede'ye olan sevgisini her fırsatta dile getiren Öztürk'ün samimi pozuna beğeni yağdı. Bilge Öztürk, bir dönem Megastar Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı.

Bilge Öztürk'ten 22 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa poz
Bilge Öztürk'ten 22 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa poz
Bilge Öztürk'ten 22 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa poz
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Magazin

Bennu Gerede, Bilge Öztürk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bilge Öztürk'ten 22 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa poz - Son Dakika


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14:29 Bilge Öztürk'ten 22 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa poz
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SON DAKİKA: Bilge Öztürk'ten 22 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa poz - Son Dakika
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