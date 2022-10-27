Nükhet Duru'dan kadınları kızdıracak sözler: Tayt olayına 'dur' deyin artık - Son Dakika
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Nükhet Duru'dan kadınları kızdıracak sözler: Tayt olayına 'dur' deyin artık

27.10.2022 09:23

Bir markanın defilesine katılan Nükhet Duru, tayt konusunda kızdıracak bir çıkış yaptı. Tayt giyilmesine karşı olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, "Bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık. Tunikle giyilirse tamam. Ancak öbür türlü çorapla sokakta dolaşan birçok kadın görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil" ifadelerini kullandı.

Güçlü sesi ve sempatik tavırlarıyla sık sık adından söz ettiren başarılı şarkıcı Nükhet Duru, geçtiğimiz günlerde bir markanın defilesine katıldı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcı, hemcinslerini sinirlendirecek açıklamalar yaptı.

"NE OLUR TAYT OLAYINA 'DUR' DEYİN"

Magazin Kuryesi kamerasına tayt konusundaki düşüncelerini söyleyen şarkıcı, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir dur deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam. Ancak öbür türlü çorapla sokakta dolaşan birçok kadın görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil" şeklinde konuştu.

Nükhet Duru'dan hemcinslerini kızdıracak tayt çıkışı: Tayt olayına 'dur' deyin artık, hoş görünmüyor
Nükhet Duru'dan hemcinslerini kızdıracak tayt çıkışı: Tayt olayına 'dur' deyin artık, hoş görünmüyor
Nükhet Duru'dan hemcinslerini kızdıracak tayt çıkışı: Tayt olayına 'dur' deyin artık, hoş görünmüyor
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Nükhet Duru, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nükhet Duru'dan kadınları kızdıracak sözler: Tayt olayına 'dur' deyin artık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nükhet Duru'dan kadınları kızdıracak sözler: Tayt olayına 'dur' deyin artık - Son Dakika
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