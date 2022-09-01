Billur Kalkavan hastaneden açıklama yaptı: Yolladığınız her güzel enerji, hücrelerimi iyileştiriyor - Son Dakika
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Billur Kalkavan hastaneden açıklama yaptı: Yolladığınız her güzel enerji, hücrelerimi iyileştiriyor

01.09.2022 09:55

Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan, sosyal medya hesabından son durumu sevindirici haberi verdi. Hastalıkta artık sona yaklaştığını söyleyen Kalkavan, "Yolladığınız her güzel enerji, hücrelerimi iyileştiriyor. Çok çok teşekkürler" dedi.

Başarılı oyuncu Billur Kalkavan, geçtiğimiz aylarda akciğer kanseriyle mücadele ettiğini duyurdu. Kemoterapi tedavisi gören Kalkavan, sosyal medya hesabından video yayınlayarak sağlık durumu hakkında sevenleirne bilgi verdi.

"YOLLADIĞINIZ HER GÜZEL ENERJİ HÜCRELERİMİ İYİLEŞTİRİYOR"

İyileşme sürecinde olduğunu vurgulayan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Merhabalar, şimdi benim sağlığımı merak edenler için söyleyeyim; çok iyiyim, her gün daha iyiye gidiyorum. Sonuçlar da güzel çıkıyor. Merak edecek hiçbir şey yok, iyileşiyorum. Kafamdan saç bile çıkıyor da ben kendim kazıtıyorum daha güzel olmadığı için henüz. Yani atlatıyorum ben bu meseleyi... Onun için merakta kalmayın. İkincisi; bu ayki Billur TV çekimlerimiz biraz gecikecek. Maalesef çünkü benim biraz daha hastanede kalmam gerekiyor. Onun için beni affedin. Ayın 3 gibi çekeceğiz yani en yakın zamanda yayında olacağız. Sizleri çok seviyorum, güzel enerjilerinizi almaya devam ediyorum. Yolladığınız her güzel enerji, hücrelerimi iyileştiriyor. Çok çok teşekkürler."

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Billur Kalkavan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Billur Kalkavan hastaneden açıklama yaptı: Yolladığınız her güzel enerji, hücrelerimi iyileştiriyor - Son Dakika


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