Buray ve Ayşe Özyılmazel ilişkisini ilan etti - Son Dakika
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Buray ve Ayşe Özyılmazel ilişkisini ilan etti

17.09.2022 08:12

Birlikte oldukları konuşulan şarkıcı Buray ve Ayşe Özyılmazel'den ilk paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından kendisinden 4 yaş büyük olan Özyılmazel'e sarıldığı bir fotoğrafı yayınlayan Buray, ilişkisini duyurdu. Özyılmazel de şarkıcının paylaşımını kendi Instagram hesabından yayınladı.

Pop dünyasının son dönemde yıldızı parlayan isimlerinden 38 yaşındaki Buray'ın birkaç haftadır 42 yaşındaki meslektaşı Ayşe Özyılmazel'le yakınlaştığı ileri sürüldü. Yeni bir aşka yelken açtıkları ancak şimdilik özel hayatlarını gizli tutmaya çalıştıkları öğrenilen ikiliden ilk paylaşım geldi.

AŞKLARINI İLAN ETTİLER

Günlerdir haklarında çıkan aşk iddiasına cevap vermeyen Buray, dün akşam Özyılmazel ile bir düğüne katıldı. Instagram hesabından Özyılmazel'in kendisine sarıldığı bir fotoğrafı yayınlayan Buray, ilişkisini ilan etti. Özyılmazel de şarkıcının paylaşımını kendi Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

İşte Buray ve Ayşe Özyılmazel çiftinden ilk kare:

Buray ve Ayşe Özyılmazel aşk yaşamaya başladı
Buray ve Ayşe Özyılmazel aşk yaşamaya başladı
Buray ve Ayşe Özyılmazel aşk yaşamaya başladı
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Ayşe Özyılmazel, Buray, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Buray ve Ayşe Özyılmazel ilişkisini ilan etti - Son Dakika


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