Buray ve Ayşe Özyılmazel ilişkisini ilan etti

Pop dünyasının son dönemde yıldızı parlayan isimlerinden 38 yaşındaki Buray'ın birkaç haftadır 42 yaşındaki meslektaşı Ayşe Özyılmazel'le yakınlaştığı ileri sürüldü. Yeni bir aşka yelken açtıkları ancak şimdilik özel hayatlarını gizli tutmaya çalıştıkları öğrenilen ikiliden ilk paylaşım geldi.

AŞKLARINI İLAN ETTİLER

Günlerdir haklarında çıkan aşk iddiasına cevap vermeyen Buray, dün akşam Özyılmazel ile bir düğüne katıldı. Instagram hesabından Özyılmazel'in kendisine sarıldığı bir fotoğrafı yayınlayan Buray, ilişkisini ilan etti. Özyılmazel de şarkıcının paylaşımını kendi Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

İşte Buray ve Ayşe Özyılmazel çiftinden ilk kare: