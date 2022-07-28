Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak - Son Dakika
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Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak

28.07.2022 14:55

Marmaris'te tatil yapan 46 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını paylaştı. Necati Kocabaş ile tatil yapan Yeşilçay Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafına "Çok sıcak" notunu ekledi.

Yoğun bir sezon geçiren Nurgül Yeşilçay, bir süredir sevgilisi Necati Kocabaş ile Marmaris'te tatil yapıyor. Günlük hayatından kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, son olarak sıcaktan bunaldığı anları paylaştı.

FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Kavurucu sıcaktan bunalan oyuncu, bikinisiyle sere serpe yere uzanarak yüzünü de havluyla kapattı. O anlarını Instagram hesabından yayınlayan Yeşilçay, "Çok sıcak" notunu düştü. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken fiziği de dikkatlerden kaçmadı. 46 yaşındaki ünlü ismin düzgün fiziğini gören hayranları "Genç kızlara taş çıkartır" yorumunu yaptı.

Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle dikkat çekti
Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle dikkat çekti
Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle dikkat çekti
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Nurgül Yeşilçay, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak - Son Dakika
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