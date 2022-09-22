Mehmet Ali Erbil, TikTok canlı yayınında tartıştığı adama küfredip el hareketi yaptı: Seni Yeniköy'den alırım

Uzun yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nedeniyle ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, TikTok hesabı açarak canlı yayınlar yapmaya başladı. Sık sık takipçilerinden hediye istemesiyle gündeme gelen Erbil, bu sefer de yayınına konuk aldığı bir kişiyle tartıştı.

HEM KÜFRETTİ HEM EL HAREKETİ YAPTI

Canlı yayınlar açarak takipçileriyle sohbet eden Mehmet Ali Erbil, bir erkeği yayına alarak konuşmaya başladı. Yayında tansiyon yükselince Erbil, genç adama annesi üzerinden küfürler savurmaya başladı. Bununla da yetinmeyen Erbil, "Ana bacı küfür etme, seni gelir Yeniköy'den alırım" diyen adam el hareketi yaptı. Adamı yayından çıkaran ünlü isim, "Beni Yeniköy'den alacakmış. Beni Yeniköy'den alacak adam anasının karnından doğdu mu?" diyerek karşılık verdi.

ERBİL'DEN İHANET İTİRAFI

Önceki akşam Buket Aydın'ın programına konuk olan Mehmet Ali Erbil,evliliklerinde çok hata yaptığını belirterek hep çok eşli olduğunu söyledi. Erbil, bir de "Çok aşıktım bir eşime, rüyamda ayrıldığımızı görür ağlardım sonra aldatırdım. Bu yedekleme dürtüsü bence" itirafında bulundu.