Mehmet Ali Erbil, TikTok canlı yayınında tartıştığı adama küfredip el hareketi yaptı: Seni Yeniköy'den alırım - Son Dakika
Üye Girişi

Mehmet Ali Erbil, TikTok canlı yayınında tartıştığı adama küfredip el hareketi yaptı: Seni Yeniköy'den alırım

22.09.2022 09:26

Bir süredir TikTok'ta canlı yayınlar yapan Mehmet Ali Erbil, son yayınına misafir ettiği bir erkeğe hem küfretti hem de el hareketi yaptı. Erbil'in davranışlarına sinirlenen adam ise "Anneme küfür edemezsin. Seni Yeniköy'den alırım" sözleriyle tehditler savurdu.

Uzun yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nedeniyle ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, TikTok hesabı açarak canlı yayınlar yapmaya başladı. Sık sık takipçilerinden hediye istemesiyle gündeme gelen Erbil, bu sefer de yayınına konuk aldığı bir kişiyle tartıştı.

HEM KÜFRETTİ HEM EL HAREKETİ YAPTI

Canlı yayınlar açarak takipçileriyle sohbet eden Mehmet Ali Erbil, bir erkeği yayına alarak konuşmaya başladı. Yayında tansiyon yükselince Erbil, genç adama annesi üzerinden küfürler savurmaya başladı. Bununla da yetinmeyen Erbil, "Ana bacı küfür etme, seni gelir Yeniköy'den alırım" diyen adam el hareketi yaptı. Adamı yayından çıkaran ünlü isim, "Beni Yeniköy'den alacakmış. Beni Yeniköy'den alacak adam anasının karnından doğdu mu?" diyerek karşılık verdi.

TikTok'ta canlı yayın açan Mehmet Ali Erbil, tartıştığı adama hem küfretti hem el hareketi yaptı

ERBİL'DEN İHANET İTİRAFI

Önceki akşam Buket Aydın'ın programına konuk olan Mehmet Ali Erbil,evliliklerinde çok hata yaptığını belirterek hep çok eşli olduğunu söyledi. Erbil, bir de "Çok aşıktım bir eşime, rüyamda ayrıldığımızı görür ağlardım sonra aldatırdım. Bu yedekleme dürtüsü bence" itirafında bulundu.

YORUMLAR
500
Komedyen Hasan Can Kaya için 'Donanımı ve zekası yok' diyen Mehmet Ali Erbil'e tepki yağıyor Komedyen Hasan Can Kaya için 'Donanımı ve zekası yok' diyen Mehmet Ali Erbil'e tepki yağıyor 20 Eylül 2022 Haberleri 20 Eylül 2022 Haberleri

Mehmet Ali Erbil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil, TikTok canlı yayınında tartıştığı adama küfredip el hareketi yaptı: Seni Yeniköy'den alırım - Son Dakika


Son Dakika
10:00 A Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükselmek için sahaya çıkıyor! İşte Türkiye-Lüksemburg maçının muhtemel 11'leri...
09:28 Putin'in sağ kolu Peskov'un askere çağrılan oğlundan ses getiren cevap: Ben Bay Peskov'um, bu konuyu başka yollarla çözeceğim
09:26 Mehmet Ali Erbil, TikTok canlı yayınında tartıştığı adama küfredip el hareketi yaptı: Seni Yeniköy'den alırım
09:21 "Eşcinsel imam" Mohamed Zahed'in İstanbul'da gerçekleştireceği konuşma iptal edildi
09:06 Ruslar kısmi seferberliğin ilan edilmesinin ardından Antalya'ya kaçmaya başladı! Protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alındı
08:56 1 İHA, 34 helikopter ve 14 uçak! Marmaris yangını tam 19 saat sonra kontrol altına alındı
08:59 2022'de 2. Elizabeth'in ölümünü tahmin eden kahin Nostradamus'un yeni kehanetleri korkuttu! 3. Dünya Savaşı çıkacak mı?
08:57 Demet Akalın'a yanıt veren Neşe Erberk, kızı Selin Erberk Gurdikyan ise üçüncü olmasını savundu
08:28 Rusya ile Ukrayna'nın esir takası dün gece Türkiye'de gerçekleşti! Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
08:20 6'lı masa liderleri arasında kriz mi var? Kılıçdaroğlu: Zaman zaman tartışmalar olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 10:07:41. #1.12#
SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil, TikTok canlı yayınında tartıştığı adama küfredip el hareketi yaptı: Seni Yeniköy'den alırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement