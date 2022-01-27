Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova 121. bölüm fragmanı izle!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde, izleyicileri yine şok gelişmeler bekliyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde son bölümde neler oldu ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak merak ediliyor.Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova 121. bölüm fragmanı izle! 27 Ocak Perşembe günü yayınlanacak olan yeni bölümde neler olacağı seyirciler tarafından merakla bekleniyor.Bu akşam Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm var mı? 121. bölümde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kim? Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yeni bölüm var mı? Detaylar haberimizdedir…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde son bölümde neler oldu ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak merak ediliyor.Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova 121. bölüm fragmanı izle! 27 Ocak Perşembe günü yayınlanacak olan yeni bölümde neler olacağı seyirciler tarafından merakla bekleniyor.

Bir Zamanlar Çukurova ATV ekranlarında saat 20:00'da 121. yeni bölüm ile seyircisiyle buluşuyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM NELER OLDU?

120. bölümde Bir Zamanlar Çukurova dizisi, Hakan ve Züleyha evlilik yolunda ilerliyor. Düğün tarihi belli olan ve davetiyeleri hazırlamaya başlarken Betül ve Şermin, Züleyha'ya karşı planlar geliştiriyor. Hakan, Züleyha ile nikah masasına oturmadan Lütfiye'yi karşısına alır. Betül ile birlikte kaçırıldığını itiraf etti. Fikret, Abdülkadir'in hain tuzağından kaçamadı. Fikret'in kaçakçılık yaptığı görüntüler Abdülkadir'in eline geçiyor ve Fikret'in başı büyük bir belaya girer.

Çukurovalı Çolak Ağa'nın hapisten çıkışı Züleyha için yeni bir olayın ortaya çıkmasına sebep olur. Düşmanlarını önünde diz çöktürmeye yemin içen Çolak Ağa, Çukurova'nın gerçek sahibinin kim olduğunu göstermeye son derece kararlıdır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 121. BÖLÜM FRAGMAN LİNKİ!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

HİLAL ALTINBİLEK : ZÜLEYHA

FURKAN PALALI : FİKRET FEKELİ

ALTAN GÖRDÜM : ÇOLAK AĞA

İBRAHİM ÇELİKKOL : HAKAN GÜMÜŞOĞLU

MURAT ÜNALMIŞ : DEMİR YAMAN

KEREM ALIŞIK : ALİ RAHMET FEKELİ

ERKAN BEKTAŞ : ABDULKADİR KESKİN

İLAYDA ÇEVİK : BETÜL ARCAN

HÜLYA DARCAN : LÜTFİYE DUMAN

HANDE SORAL : ÜMİT

FURKAN PALALI : FİKRET PALALI

BÜLENT POLAT : GAFFUR

SELİN YENİNCİ : SANİYE