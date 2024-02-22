Birce Akalay ve Hakan Kurtaş ilişki yaşamaya başladı

Magazin

Kuş Uçuşu dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Birce Akalay, şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Güzel oyuncu Akalay ile meslektaşı Hakan Kurtaş'ın yeni bir ilişkiye başladığı ileri sürüldü.

EL ELE FİLM İZLEDİLER

TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programın haberine göre, 39 yaşındaki Birce Akalay ile 35 yaşındaki Hakan Kurtaş bir süredir gözlerden uzak aşk yaşıyor. İlişkilerini basından uzak yaşamayı tercih eden çift, 14 Şubat'ta, Beyoğlu'ndaki bir sinemada 'Zavallılar' filmini el ele izleyerek aşklarını ilan etti. İkili çıkan aşk haberlerinin ardından henüz bir açıklama yapmadı.

Yakışıklı oyuncu Hakan Kurtaş, Ezel, A.Ş.K., Analar ve Anneler, Süddülbahir 32 Saat, 8. Gün, Çarpışma, Kadın, Mucize Doktor, Kimler Geldi Kimler Geçti gibi projelerde ve birçok oyunda yer aldı.