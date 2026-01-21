Blake Lively–Baldoni davasında Taylor Swift'in özel mesajları dosyada - Son Dakika
Son Dakika Logo
Magazin

Blake Lively–Baldoni davasında Taylor Swift'in özel mesajları dosyada

Blake Lively–Baldoni davasında Taylor Swift\'in özel mesajları dosyada
21.01.2026 17:12
It Ends With Us filmiyle ilgili devam eden hukuki mücadelede Blake Lively ile Taylor Swift arasında geçtiği iddia edilen kısa mesajlar mahkeme belgelerinde ortaya çıktı. Mesajlarda yönetmen ve oyuncu Justin Baldoni hakkında sert ifadeler yer aldı. Lively'nin Swift'ten filmde yapılması planlanan bazı yaratıcı değişiklikler için destek istediği, Swift'in ise arkadaşına açık bir şekilde arka çıktığı belirtildi.

Hollywood'un son dönemde en çok konuşulan yapımlarından It Ends With Us etrafında kopan fırtına dinmek bilmiyor. Blake Lively ile filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu Justin Baldoni arasında süren hukuki süreçte bu kez sürpriz bir isim gündeme geldi: Taylor Swift.

Mahkeme dosyalarına giren yeni belgelerde, Blake Lively ile yakın dostu Taylor Swift arasında geçtiği öne sürülen ve "aptal, palyaço" gibi ifadeler yer aldığı özel mesajlara yer verildi.

Baldoni cephesinin sunduğu belgelerde, Swift'in yönetmen Baldoni'ye yönelik sert ve küçümseyici ifadeler kullandığı iddia ediliyor. Lively ise şarkıcının arkadaşını ziyaret etmeye giderken, Baldoni, Lively'nin evindeyken Swift'ten revize edilmiş bir senaryoyu onaylamasını istedi.

Ayrıca belgelerde Baldoni'nin Lively'nin evindeyken Swift'ten revize edilmiş bir senaryoyu onaylamasını istediği yer alıyor. Söz konusu yazışmaların filmde yaşanan anlaşmazlıkların perde arkasını gözler önüne serdiği savunuluyor.

MESAJLAR "DELİL" OLARAK SUNULDU

Justin Baldoni'nin hukuk ekibi, bu yazışmaların dava açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek mahkemeye sunulmasını talep etti. Yargıç ise mesajların incelenmesine izin verdi. Daha önce Blake Lively, Swift ile olan özel yazışmaların dosyaya dahil edilmemesi için girişimde bulunmuştu, ancak bu talep kabul görmedi.

Belgelerde, Lively'nin Swift'ten filmde yapılması planlanan bazı yaratıcı değişiklikler için destek istediği, Swift'in ise arkadaşına açık bir şekilde arka çıktığı öne sürülüyor. Bu durum, davanın yalnızca set içi anlaşmazlıklarla sınırlı olmadığını, perde arkasında daha geniş bir güç savaşının yaşandığını ortaya koyuyor. Dilekçeye göre Taylor Swift, "Sanırım bu kişi olacakları önceden biliyor, o yüzden mağdur rolüne hazırlanmış." ifadelerini kullanıyor.

TAYLOR SWIFT PROJEDE YER ALMADIĞINI VURGULAMIŞTI

Taylor Swift cephesi ise daha önce yaptığı açıklamalarda, projede herhangi bir yaratıcı rol üstlenmediğini, yalnızca müzik lisans desteği sağladığını net bir şekilde dile getirmişti. Hatta bir ara Swift'in tanık olarak çağrılması gündeme gelmiş, ancak bu talep daha sonra geri çekilmişti.

DAVA GİDEREK BÜYÜYOR

Blake Lively ile Justin Baldoni arasındaki hukuk savaşı; set ortamında baskı, iletişim sorunları ve profesyonel sınırların ihlal edildiği iddialarıyla başlamış, karşılıklı suçlamalarla Hollywood'un en karmaşık davalarından biri haline gelmişti. Şimdi ise Taylor Swift'in adının resmi dava dosyalarında yer alması, süreci bambaşka bir boyuta taşıdı.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
