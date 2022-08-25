Kaza geçiren İbrahim Tatlıses'in araçtan çıkarıldığı anların görüntülenmemesi için çarşaf gerildi - Son Dakika
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Kaza geçiren İbrahim Tatlıses'in araçtan çıkarıldığı anların görüntülenmemesi için çarşaf gerildi

25.08.2022 12:49

Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucu araç içerisinde sıkışan şarkıcı İbrahim Tatlıses, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen vatandaşlar, Tatlıses'in araçtan çıkarıldığı ve hastaneye getirildiği anlarda çarşaf gererek görüntü alınmasını engelledi.

Bodrum Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu araç içerisinde mahsur kalan ünlü Sanatçı İbrahim Tatlıses, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ayağından yaralandığı öğrenilen Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ARAÇLARDA YANGIN ÇIKTI

Bir kamyon diğeri VİP araç biri de otomobil olmak üzere 3 aracın karıştığı kazada araçlarda küçük çaplı yangın çıktı. Kaza sırasında yağış olması ve çevredeki vatandaşların da müdahalesi ile çıkan yangının büyümeden söndürüldüğü belirtildi.

OLAY YERİNE ÇARŞAF GERİLDİ

Bu arada kazadan sonra bölgeye gelen kalabalık bir grup gazetecilerin görüntü ve fotoğraf almaması için kaza mahallinin çevresini çarşaf gerdi. Kurtarma ekipleri tarafından İbrahim Tatlıses ile birlikte araç içerisinden çıkarılan biri kadın 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kadın yaralının durumun ağır olduğu diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu belirtildi. Grup, yaralılar hastaneye kaldırılırken de Acil Servis girişi önünde basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için sedye ambulans önüne çarşaf gerdikten sonra yaralıları taşıttı.

Kaza geçiren İbrahim Tatlıses sıkıştığı araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı
Kaza geçiren İbrahim Tatlıses sıkıştığı araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı
Kaza geçiren İbrahim Tatlıses sıkıştığı araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı
Kaza geçiren İbrahim Tatlıses sıkıştığı araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı
YORUMLAR (2)
  • Derya Doğruay: niye çarşaf geçiriyorlar neden yani adam kaza yapmış bi izin verin rahat bırakın ya burada çok geçmiş olsun Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Kamil Toygar : Şu paranın şöhretin gözü kör olsun insanların ömrü artık cebindeki parası kadar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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İbrahim Tatlıses ölümden döndü! İşte araca sıkıştığı kazadan ilk görüntüler... İbrahim Tatlıses ölümden döndü! İşte araca sıkıştığı kazadan ilk görüntüler... İbrahim Tatlıses Hastaneye Kaldırıldı İbrahim Tatlıses Hastaneye Kaldırıldı
Kaynak: İHA

İbrahim Tatlıses, Tragger, Bodrum, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kaza geçiren İbrahim Tatlıses'in araçtan çıkarıldığı anların görüntülenmemesi için çarşaf gerildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaza geçiren İbrahim Tatlıses'in araçtan çıkarıldığı anların görüntülenmemesi için çarşaf gerildi - Son Dakika
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