Boşanacakları iddia ediliyordu! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi - Son Dakika
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Boşanacakları iddia ediliyordu! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi

25.07.2022 11:51
Boşanacakları iddia ediliyordu! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi

Magazin basınında sık sık boşanacakları gündeme gelen Alişan ve Buse Varol, zor günleri geride bıraktı. Çocuklarıyla birlikte tatil için Bodrum'u tercih eden çift el ele görüntülendi.

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan, geçtiğimiz şubat ayında iki çocuğunun annesi Buse Varol ile boşanmanın eşiğine geldi. Uzun süre evliliklerinde krizi çözmeye çalışan çift, birlikte zaman geçirerek sorunları çözdü. Krizi atlatan ikili, çocuklarıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı.

EL ELE YÜRÜDÜLER

Habertürk'te yer alan habere göre; Bodrum'da görüntülenen çift, gün boyu çocuklarıyla zaman geçirdi. Bir ara oğluyla plajda kum oynayan Varol, eşi Alişan'la da el ele yürüyerek aşk tazeledi. Bikiniyle görüntülenen iki çocuk annesi Buse Varol'un eski formuna geri dönmesi de dikkatlerden kaçmadı.

ALİŞAN'DAN TATİL PAYLAŞIM

2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından eşine sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan Alişan, "Uzun zaman olmuştu birlikte fotoğraf koymayalı. Sağlık olsun da sevgi hep daim" notunu yazdı.

Evliliklerinde krizi atlatan Alişan ve Buse Varol, tatilde aşk tazeledi
Evliliklerinde krizi atlatan Alişan ve Buse Varol, tatilde aşk tazeledi
Evliliklerinde krizi atlatan Alişan ve Buse Varol, tatilde aşk tazeledi
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Asker ressamlar Bodrum'da Asker ressamlar Bodrum'da

Selçuk Tektaş, Buse Varol, Bodrum, Alişan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Boşanacakları iddia ediliyordu! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boşanacakları iddia ediliyordu! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi - Son Dakika
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