Britney Spears Müzik Endüstrisine Geri Dönmeyeceğini Açıkladı

ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, bir daha müziğe asla geri dönmeyeceğini açıkladı.

BRITNEY SPEARS'TEN HAYRANLARINI ÜZECEK AÇIKLAMA

ABD'li dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears'ten hayranlarını üzecek haber geldi. Instagram hesabından açıklama yapan ünlü şarkıcı, müzik endüstrisine asla geri dönmeyeceğini söyledi.

"MÜZİĞE ASLA GERİ DÖNMEYECEĞİM"

Yeni bir albüm için stüdyoya girme hazırlığı yaptığı yönündeki iddialara da yanıt veren Spears, "Sadece açık olalım, çoğu haber saçmalıktır" dedi. Spears, "Yeni bir albüm için rastgele insanlara görüşüyorum diye sürekli söylüyorlar. Müzik endüstrisine asla geri dönmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ BULMA ZAMANI"

Sadece eğlence amacıyla müzik yazdığını ve son 2 yıl içinde başkalarına 20'den fazla şarkı yazdığını belirten Spears, "Ben bir şarkı yazarıyım ve bunu gerçekten bu şekilde seviyorum. Başkalarının istediği biri olmamam gerekiyor; aslında kendimi bulma zamanı." şeklinde konuştu.

BRITNEY SPEARS KİMDİR?

Britney Jean Spears,2 Aralık 1981 doğumludur. Grammy Ödüllü Amerikalı şarkıcı, dansçı ve oyuncudur. Spears, dünya genelinde 150 milyondan fazla kayıt satarak tüm zamanların en çok satan müzik sanatçılarından biri olmuştur. Amerikan müzik tarihinde En Çok Satan 8. Kadın, En Çok Satan En Genç Kadın Şarkıcıdır. 2009 yılında Guiness Rekorlar Kitabına 21. yüzyılın En İyi Kadın Şarkıcısı olarak geçmiştir. Forbes dergisinin 2003 yılında belirlediği En Zengin 25 Yaş Altı Ünlüler listesinde birinci sırada, 2006 yılında belirlediği En Zengin Ünlüler listesinde ise 100 milyon dolarlık servetiyle dokuzuncu sırada yer almaktadır.