Britt Allcroft, \'Thomas ve Arkadaşları\' Yapımcısı, 81 Yaşında Hayatını Kaybetti

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'THOMAS ve Arkadaşları' çizgi filmi ile dünya çapında tanınan yapımcı ve yazar Britt Allcroft 81 yaşında hayatını kaybetti.

'Thomas ve Arkadaşları' ile dünya çapında tanınan yapımcı ve yazar Britt Allcroft hayatını kaybetti. Allcroft, 1984 yılında ekranlara taşınan 'Thomas ve Arkadaşları' çizgi filmiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak çocuk edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Rev. W. Awdry'nin 'The Railway Series' adlı kitaplarını televizyona uyarladı. Yapım, dünya genelinde büyük bir başarı yakalayarak yıllar boyunca yayında kaldı.