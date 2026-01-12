Bu kadarına gerek var mı?\' Ünlü oyuncu ödül törenine nerdeyse çıplak geldi

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, 2026 Altın Küre Ödülleri'nde giydiği cesur elbise nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. Kırmızı halıda tercih ettiği transparan "çıplak elbise", hayranlarını ikiye böldü.

35 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Los Angeles'ta düzenlenen törende neredeyse tamamen şeffaf bir elbiseyle kameralara poz verdi. Givenchy için tasarlanan elbise, pembe ve yeşil tonlarında çiçek detaylarıyla süslense de, vücudu fazlasıyla ortaya çıkarması nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

İki çocuk annesi olan Lawrence, özgüvenli duruşuyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olurken, sosyal medyada bazı kullanıcılar bu tarzı "fazla iddialı" buldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yine mi çıplak elbise modası başladı?" yorumunu yaparken, bir başkası ise "Jennifer artık bu tarzlara gerek duymamalı" ifadelerini kullandı. Bazı yorumlar ise daha sertti. "Yorgun ve bitkin görünüyor" diyenler olduğu gibi, "Bu tarz ona yakışmamış, daha zarif olabilirdi" şeklinde eleştiriler de dikkat çekti.

Ancak Lawrence'a destek veren hayranlar da vardı. Pek çok kişi ünlü oyuncunun hâlâ çok güzel göründüğünü ve cesur stilini beğendiğini dile getirdi. "Jennifer Lawrence her haliyle çok güzel" şeklindeki yorumlar da sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Ünlü oyuncu, eleştirileri umursamadığını törenden sonra verdiği röportajda esprili bir dille gösterdi. After-partilere katılıp katılmayacağı sorulduğunda gülerek, "Zaten neredeyse çıplağım, gitmişken devam edeyim" dedi. Lawrence ayrıca çocuklarının bu durumdan pek hoşlanmadığını da ekleyerek, "Evde kalmamı isterlerdi" ifadelerini kullandı.

Jennifer Lawrence, sanat galerisi yöneticisi eşi Cooke Maroney ile iki erkek çocuk sahibi. Çift, özel hayatlarını göz önünde yaşamamayı tercih ediyor ve çocuklarıyla ilgili detayları genellikle gizli tutuyor.

Ünlü oyuncu, kırmızı halıda bu kadar cesur bir tarzı en son 2017 yılında sergilemişti. O dönemde de Londra'da katıldığı bir film galasında transparan elbisesiyle uzun süre konuşulmuştu.

Lawrence, şu sıralar başrolünde yer aldığı Die My Love adlı yeni filmiyle gündemde. Filmde, doğum sonrası depresyonla mücadele eden genç bir anneyi canlandırıyor. Oyuncu, bu role hazırlanırken kendi annelik deneyimlerinden de ilham aldığını söyledi.

Daha önce verdiği bir röportajda Lawrence, ikinci çocuğundan sonra doğum sonrası kaygıyı daha yoğun yaşadığını dile getirmiş ve bu sürecin rolüne duygusal olarak daha kolay bağlanmasını sağladığını belirtmişti.