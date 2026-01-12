Bu kadarına gerek var mı?' Ünlü oyuncu ödül törenine nerdeyse çıplak geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Bu kadarına gerek var mı?' Ünlü oyuncu ödül törenine nerdeyse çıplak geldi

Haberin Videosunu İzleyin
Bu kadarına gerek var mı?\' Ünlü oyuncu ödül törenine nerdeyse çıplak geldi
12.01.2026 14:38  Güncelleme: 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bu kadarına gerek var mı?\' Ünlü oyuncu ödül törenine nerdeyse çıplak geldi
Haber Videosu

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, 2026 Altın Küre Ödülleri'nde giydiği transparan elbise ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Lawrence'ın cesur ve iddialı tarzı hayranlarını ikiye böldü. Bazıları bu tarzı fazla iddialı bulurken, bazıları da ünlü oyuncunun hâlâ çok güzel göründüğünü ve cesur stilini beğendiğini dile getirdi.

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, 2026 Altın Küre Ödülleri'nde giydiği cesur elbise nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. Kırmızı halıda tercih ettiği transparan "çıplak elbise", hayranlarını ikiye böldü.

35 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Los Angeles'ta düzenlenen törende neredeyse tamamen şeffaf bir elbiseyle kameralara poz verdi. Givenchy için tasarlanan elbise, pembe ve yeşil tonlarında çiçek detaylarıyla süslense de, vücudu fazlasıyla ortaya çıkarması nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

İki çocuk annesi olan Lawrence, özgüvenli duruşuyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olurken, sosyal medyada bazı kullanıcılar bu tarzı "fazla iddialı" buldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yine mi çıplak elbise modası başladı?" yorumunu yaparken, bir başkası ise "Jennifer artık bu tarzlara gerek duymamalı" ifadelerini kullandı. Bazı yorumlar ise daha sertti. "Yorgun ve bitkin görünüyor" diyenler olduğu gibi, "Bu tarz ona yakışmamış, daha zarif olabilirdi" şeklinde eleştiriler de dikkat çekti.

Ancak Lawrence'a destek veren hayranlar da vardı. Pek çok kişi ünlü oyuncunun hâlâ çok güzel göründüğünü ve cesur stilini beğendiğini dile getirdi. "Jennifer Lawrence her haliyle çok güzel" şeklindeki yorumlar da sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Ünlü oyuncu, eleştirileri umursamadığını törenden sonra verdiği röportajda esprili bir dille gösterdi. After-partilere katılıp katılmayacağı sorulduğunda gülerek, "Zaten neredeyse çıplağım, gitmişken devam edeyim" dedi. Lawrence ayrıca çocuklarının bu durumdan pek hoşlanmadığını da ekleyerek, "Evde kalmamı isterlerdi" ifadelerini kullandı.

Jennifer Lawrence, sanat galerisi yöneticisi eşi Cooke Maroney ile iki erkek çocuk sahibi. Çift, özel hayatlarını göz önünde yaşamamayı tercih ediyor ve çocuklarıyla ilgili detayları genellikle gizli tutuyor.

Ünlü oyuncu, kırmızı halıda bu kadar cesur bir tarzı en son 2017 yılında sergilemişti. O dönemde de Londra'da katıldığı bir film galasında transparan elbisesiyle uzun süre konuşulmuştu.

Lawrence, şu sıralar başrolünde yer aldığı Die My Love adlı yeni filmiyle gündemde. Filmde, doğum sonrası depresyonla mücadele eden genç bir anneyi canlandırıyor. Oyuncu, bu role hazırlanırken kendi annelik deneyimlerinden de ilham aldığını söyledi.

Daha önce verdiği bir röportajda Lawrence, ikinci çocuğundan sonra doğum sonrası kaygıyı daha yoğun yaşadığını dile getirmiş ve bu sürecin rolüne duygusal olarak daha kolay bağlanmasını sağladığını belirtmişti.

Bu kadarına gerek var mı?' Ünlü oyuncu ödül törenine nerdeyse çıplak geldi
Bu kadarına gerek var mı?' Ünlü oyuncu ödül törenine nerdeyse çıplak geldi
Bu kadarına gerek var mı?' Ünlü oyuncu ödül törenine nerdeyse çıplak geldi

Jennifer Lawrence, Kültür Sanat, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bu kadarına gerek var mı?' Ünlü oyuncu ödül törenine nerdeyse çıplak geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Su19785507+ Su19785507+:
    size ne arkadas hayat onun beden onun 3 3 Yanıtla
  • onur pari onur pari:
    Bizim haberimiz yoktu. Bunu insanlarla paylaşıp alın bakın diyenler sizlersiniz. 4 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    PEKİ SENİN BUNU HABER DİYEREK YAYINLAMANA GEREK VARMIYDI 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
Bebek Otel Müdürü’nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı Bebek Otel Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’ İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından ’Ekol TV’ açıklaması İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından 'Ekol TV' açıklaması
11 milyon euro bonservis Szymanski’nin yeni takımı belli oluyor 11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor
10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu 10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
İbrahim Üzülmez’den 18. dakikada kırmızı kart gören oyuncusu için ilginç söylem: Limon gibi sıkmak lazım İbrahim Üzülmez'den 18. dakikada kırmızı kart gören oyuncusu için ilginç söylem: Limon gibi sıkmak lazım
THY duyurdu Çok sayıda uçak seferi iptal edildi THY duyurdu! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor

16:06
Hollandalı orta saha Galatasaray’ın teklifini reddetti
Hollandalı orta saha Galatasaray'ın teklifini reddetti
15:32
Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta İşte fiyatı
Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı
15:21
AK Parti’ye geçen Hasan Ufuk Çakır, bu kez Erdoğan’ın fotoğrafına selam durdu
AK Parti'ye geçen Hasan Ufuk Çakır, bu kez Erdoğan'ın fotoğrafına selam durdu
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:40
Haldun Dormen entübe edildi
Haldun Dormen entübe edildi
14:34
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
14:20
Fenerbahçe maçının stadı değişti
Fenerbahçe maçının stadı değişti
13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 16:12:26. #7.11#
SON DAKİKA: Bu kadarına gerek var mı?' Ünlü oyuncu ödül törenine nerdeyse çıplak geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.