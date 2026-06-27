Bulanık'ın Sesi Projesi

Muş'un Bulanık ilçesinin doğal güzelliklerini, kültürel değerlerini ve insanlarının birlik ruhunu anlatmak amacıyla hazırlanan özel bir projeye imza atıldı.

"Bulanık'ın Sesi" adıyla hazırlanan müzik klibi, ilçenin sahip olduğu değerleri sanat yoluyla tanıtmayı hedeflerken, projede yer alan isimler de dikkat çekti. Bulanık Kaymakamlığı bünyesinde; Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bulanık Gençlik Merkezi ve İlçe Spor Müdürlüğü'nün destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında, öğretmenlerden oluşan müzik grubu bir araya gelerek anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Bulanık'ın eşsiz doğası, kültürel mirası ve ilçede yaşayan insanların sıcaklığını yansıtan klipte, Bulanık'ın farklı yönleri müzik eşliğinde izleyicilere aktarıldı. Projenin en dikkat çeken noktalarından biri ise Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu'nun da bu anlamlı çalışmada yer alması oldu.

Kaymakam Koşansu, öğretmenlerle birlikte klipte yer alarak hem ilçenin tanıtımına katkı sundu hem de Bulanık'ın değerlerini anlatan bu özel projeye destek verdi. Farklı kurumlardan gönüllü katılımcıların aynı amaç doğrultusunda bir araya gelmesi, projenin birlik ve beraberlik mesajını daha da güçlendirdi.

"Bulanık'ın Sesi" projesiyle ilçenin sadece doğal güzellikleri değil, aynı zamanda kültürü, eğitimi, gençliği ve sosyal dayanışma ruhu da ön plana çıkarıldı. Hazırlanan klipte Bulanık'ın geçmişten gelen değerleri ile geleceğe yönelik umutları müzik aracılığıyla anlatıldı.

Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, çalışmanın kendisi için çok anlamlı olduğunu belirterek, "Bu projede yer almak benim için çok güzeldi. Bulanık ilçemizi her yönüyle tanıtmak istedik. İlçemizin güzelliklerini, değerlerini ve sahip olduğu potansiyeli farklı bir şekilde anlatmayı amaçladık. Öğretmenlerimizle birlikte çok güzel bir çalışma ortaya çıktı. Emeği geçen bütün öğretmenlerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bulanık'ın sesi olmak için hazırlanan bu özel klipte görev alan öğretmenler de projeye gönüllü olarak katkı sağlarken, ortaya ilçenin ruhunu yansıtan anlamlı bir eser çıktı.

Bulanık Kaymakamlığı tarafından desteklenen proje, ilçenin tanıtımına katkı sağlamasının yanı sıra kurumlar arası dayanışmanın da güzel bir örneği oldu.

Bulanık'ın Sesi, ilçenin güzelliklerini ve değerlerini müzikle buluşturarak izleyenlere Bulanık'ın hikayesini anlatmaya devam edecek. - MUŞ