Burcu Esmersoy, Nazım Akmandil ile 3 düğün yapacak ve 5 gelinlik giyecek

Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan "Eşim Benzerim Yok" isimli yarışmanın sunuculuğunu yapan Burcu Esmersoy, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Ünlü isim, 3 düğün yapacağını ve 5 gelinlik giyeceğini söyledi.

"NAZIM'LA BİRLİKTE OLMAYA BAŞLAYINCA EVLENECEĞİMİZİ BİLİYORDUK"

YouTube'da yayınlanan "Bi Dolaplar Çeviriyoruz" programına konuk olan Esmersoy, düğünüyle ilgili konuştu. Sunucuların "Senin gelinliğin çok merak ediliyordur, insanlara yön verirsin" demesi üzerine nikahıyla ilgili detayları veren Esmersoy, "Şu ana kadar giydiğim gelinliklerde yanlış yapmadım herhalde. Bu sefer de yapmam diye düşünüyorum. Tasarımcımın after parti için bana güzel bir sürprizi olacak galiba. Ailemiz ve yakın arkadaşlarımızla 1-3 Eylül arasında İtalya'da bir düğün yapacağız. Bir sürü arkadaşımız olduğu için İstanbul'da ve Bodrum'da da olacak. İtalya'da evlilik teklifini aldığım yerde evleneceğiz. Nazım'la ilk birlikte olmaya başladığımız günden beri evleneceğimizi biliyordum. Bodrum'da nikah öncesi erkek ve kadının bekarlığa vedası gibi bir şey olacak. 5 tane gelinlik giyerim" dedi.