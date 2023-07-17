Burcu Esmersoy, Nazım Akmandil ile 3 düğün yapacak ve 5 gelinlik giyecek - Son Dakika
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Burcu Esmersoy, Nazım Akmandil ile 3 düğün yapacak ve 5 gelinlik giyecek

17.07.2023 09:57

FOX TV'de yayınlanan 'Eşim Benzerim Yok' yarışmasının sunucusu Burcu Esmersoy, iş insanı Nazım Akmandil ile evlenmeye hazırlanıyor. Esmersoy, İtalya'da yapacakları düğünün yanı sıra İstanbul ve Bodrum'da da düğün yapacaklarını belirtti. Ayrıca, nikah öncesi Bodrum'da bekarlığa veda etmek için 5 farklı gelinlik giyeceğini söyledi.

Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan "Eşim Benzerim Yok" isimli yarışmanın sunuculuğunu yapan Burcu Esmersoy, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Ünlü isim, 3 düğün yapacağını ve 5 gelinlik giyeceğini söyledi.

"NAZIM'LA BİRLİKTE OLMAYA BAŞLAYINCA EVLENECEĞİMİZİ BİLİYORDUK"

YouTube'da yayınlanan "Bi Dolaplar Çeviriyoruz" programına konuk olan Esmersoy, düğünüyle ilgili konuştu. Sunucuların "Senin gelinliğin çok merak ediliyordur, insanlara yön verirsin" demesi üzerine nikahıyla ilgili detayları veren Esmersoy, "Şu ana kadar giydiğim gelinliklerde yanlış yapmadım herhalde. Bu sefer de yapmam diye düşünüyorum. Tasarımcımın after parti için bana güzel bir sürprizi olacak galiba. Ailemiz ve yakın arkadaşlarımızla 1-3 Eylül arasında İtalya'da bir düğün yapacağız. Bir sürü arkadaşımız olduğu için İstanbul'da ve Bodrum'da da olacak. İtalya'da evlilik teklifini aldığım yerde evleneceğiz. Nazım'la ilk birlikte olmaya başladığımız günden beri evleneceğimizi biliyordum. Bodrum'da nikah öncesi erkek ve kadının bekarlığa vedası gibi bir şey olacak. 5 tane gelinlik giyerim" dedi.

YORUMLAR (2)
  • Pervin Öztan: Abartı; toplumun içinde bulunduğu geçim sıkıntısı hat seviyeye çıkmışken etik gelmiyor bana. Yapsanız bile bunu ifşa etmemeniz daha saygın olur düşüncesindeyim. Çok paranız olmasında gözümüz yok, ama siz de bizim gözümüze sokmanmaya çalışın lütfen. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • mossi : elinde olsa mars a gidecek düğün yapmaya...5 farklı gelinlik ne yaa... Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Nazım Akmandil, Burcu Esmersoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Burcu Esmersoy, Nazım Akmandil ile 3 düğün yapacak ve 5 gelinlik giyecek - Son Dakika


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