Burhan Akdağ\'dan bomba iddia: "Fikret Orman\'ın boşanmalarda payı var"

Magazin Bahane programında Burhan Akdağ'ın gündeme taşıdığı iddialar dikkat çekti. Fikret Orman'ın özel hayatı, Güzide Duran'ın evlilik durumu ve Ece Erken – Sinan Akçıl ilişkisiyle ilgili sözleri programın öne çıkan başlıkları oldu. Akdağ, magazin kulislerinde konuşulanları açık yüreklilikle paylaştı.

"FİKRET ORMAN'IN BOŞANMALARDA PAYI VAR"

Burhan Akdağ, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman hakkında bomba bir iddia ortaya attı: "Fikret Orman ile ilgili öyle şeyler duydum ki bunlar ortaya çıksa skandal olur. Fikret Orman'ın boşanmalara neden olduğu insanlar var." Akdağ, Orman'ın ilişkilerde yarattığı iddia edilen etkilerin büyük yankı uyandıracağını savundu.

"GÜZİDE DURAN HALA RESMİ OLARAK EVLİ"

Ünlü model Güzide Duran'ın evlilik durumu hakkında konuşan Akdağ, "Kanunlara göre Güzide Duran hâlâ evli sayılıyor. Bu süreçte yaptığı her şey mahkemede aleyhine delil olarak kullanılabilir." dedi. Bu açıklama Duran'ın özel hayatına dair yeni tartışmaların fitilini ateşledi.

"ECE ERKEN, SİNAN AKÇIL'DAN DAHA DELİKANLI"

Ece Erken ve Sinan Akçıl'ın ilişkisini de değerlendiren Akdağ, "Bu aşkta Ece Erken, Sinan Akçıl'dan daha delikanlı. Sinan Akçıl bilinen bütün aşklarında her zaman kaçtı." ifadeleriyle Erken'i övdü, Akçıl'ı ise eleştirdi.