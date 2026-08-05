Çağatay Ulusoy’un aldığı kilolar dikkat çekti, son hali şaşırttı...

2010 yılında Best Model of Turkey birincisi olduktan sonra “Adını Feriha Koydum” dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan Çağatay Ulusoy, son görüntüsüyle çok konuşuldu.

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ve aldığı kilolarla dikkat çeken Ulusoy, Bodrum Türkbükü’nde bir hayranı tarafından görüntülendi. Hayranının paylaştığı fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Geçmişte kaslı fiziğiyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncunun son hali, takipçileri arasında şaşkınlık yarattı. Çağatay Ulusoy’un değişimi sosyal medyada gündem olurken, hayranları ünlü oyuncunun yeni görünümü hakkında yorumlarda bulundu.