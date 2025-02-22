Çağla Şıkel, güzellik sırrını açıkladı - Son Dakika
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Çağla Şıkel, güzellik sırrını açıkladı

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Ünlü model Çağla Şıkel, güzellik sırrını açıkladı. Çağla Şıkel, güzellik sırrını açıkladı. 46 yaşındaki Şıkel'in, güzelliğini altın süte borçlu olduğu öğrenildi.

22.02.2025 12:28  Güncelleme: 13:02
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Formu ve güzelliğiyle dikkat çeken Çağla Şıkel'in güzellik sırrı belli oldu. Ünlü isim her gün tükettiği o içeceği açıkladı.

2008 yılında hayatını birleştirdiği Emre Altuğ ile evliliğini sekiz yıl sonra bitiren Çağla Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunuyor.

İki çocuk annesi Çağla Şıkel, 46 yaşında genç kızlara taş çıkarıyor. Fit görünümüyle beğeni toplayan Şıkel, güzelliğini altın süte borçlu olduğunu açıkladı.

Çağla Şıkel, güzellik sırrını açıkladı

Her gün keçi sütü, zerdeçal, Hindistan cevizi ve balla hazırlanan altın sütü tüketen ünlü isim, formunu sporla da destekliyor.

ALTIN SÜT NEDİR?

Altın süt, temelinde anti-inflamatuar özellikleriyle bilinen zerdeçal bulunan, sıcak süt (veya bitkisel süt) ile çeşitli baharatların (örneğin karabiber, tarçın, zencefil) karıştırılmasıyla hazırlanan geleneksel bir içecektir.

ALTIN SÜTÜN FAYDALARI

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir
  • Anti-enflamatuar (iltihap önleyici) etkisi vardır
  • Sindirim sistemini destekler
  • Uyku düzenini iyileştirebilir
  • Metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir

ALTIN SÜT TARİFİ

Malzemeler

  • 1 su bardağı süt (inek sütü, badem sütü, Hindistan cevizi sütü vb.)
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • 1 tutam karabiber (zerdeçalın emilimini artırır)
  • 1 çay kaşığı bal (isteğe bağlı)
  • 1/2 çay kaşığı tarçın
  • 1/2 çay kaşığı zencefil

Hazırlanışı

  • Süt bir cezveye alınır ve kısık ateşte ısıtılır.
  • Zerdeçal, karabiber, tarçın ve zencefili ekleyerek karıştırılır.
  • Karışımı birkaç dakika ısıttıktan sonra ocaktan alır ve hafif ılındığında tüketilir.
Çağla Şıkel, güzellik sırrını açıkladı

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Son Dakika Magazin Çağla Şıkel, güzellik sırrını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Fatih Özer:
    günlük 12 saat çalışıyoruz ineği komple yiyip cezveyi g.tümüze soksakda güzel olamıyoruz aga 38 0 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Ne güzeli be iskelet yığını siz güzel görmemişsiniz bu güzel değil ki 32 1 Yanıtla
  • Mehmet Atilgan:
    50 KEZ ESTETİK OLSAN YİNE GOZEL DEĞİL 24 0 Yanıtla
  • Serdar Cebeci:
    güzelmi ? 18 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    kim güzel bumu 17 0 Yanıtla
  • Gkbay Fıgen:
    kaç sene önce yalikavakta denizde gördüm hiç güzel degil 17 0 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    neresi güzel yaa.iki beşeonu yanyana koymuşlar gibi.zayıf olunca güzel oldum zannediyolar.kemik kemiğe degmicek abicim 16 0 Yanıtla
  • Serkan Keskin:
    Güzellik görecelidir. 14 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    cennet mahallesi geri dönsün ekranlara özledik mahalle kültürü güzeldir 3 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    keci sutumu inek sutumu karar ver admin 3 0 Yanıtla
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