Formu ve güzelliğiyle dikkat çeken Çağla Şıkel'in güzellik sırrı belli oldu. Ünlü isim her gün tükettiği o içeceği açıkladı.
2008 yılında hayatını birleştirdiği Emre Altuğ ile evliliğini sekiz yıl sonra bitiren Çağla Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunuyor.
İki çocuk annesi Çağla Şıkel, 46 yaşında genç kızlara taş çıkarıyor. Fit görünümüyle beğeni toplayan Şıkel, güzelliğini altın süte borçlu olduğunu açıkladı.
Her gün keçi sütü, zerdeçal, Hindistan cevizi ve balla hazırlanan altın sütü tüketen ünlü isim, formunu sporla da destekliyor.
Altın süt, temelinde anti-inflamatuar özellikleriyle bilinen zerdeçal bulunan, sıcak süt (veya bitkisel süt) ile çeşitli baharatların (örneğin karabiber, tarçın, zencefil) karıştırılmasıyla hazırlanan geleneksel bir içecektir.
Son Dakika › Magazin › Çağla Şıkel, güzellik sırrını açıkladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (14)