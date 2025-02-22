Çağla Şıkel, güzellik sırrını açıkladı

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Vatandaşın kar çilesi! Patron \'işe gel\' deyince böyle isyan etti

Formu ve güzelliğiyle dikkat çeken Çağla Şıkel'in güzellik sırrı belli oldu. Ünlü isim her gün tükettiği o içeceği açıkladı.

2008 yılında hayatını birleştirdiği Emre Altuğ ile evliliğini sekiz yıl sonra bitiren Çağla Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunuyor.

İki çocuk annesi Çağla Şıkel, 46 yaşında genç kızlara taş çıkarıyor. Fit görünümüyle beğeni toplayan Şıkel, güzelliğini altın süte borçlu olduğunu açıkladı.

Her gün keçi sütü, zerdeçal, Hindistan cevizi ve balla hazırlanan altın sütü tüketen ünlü isim, formunu sporla da destekliyor.

ALTIN SÜT NEDİR?

Altın süt, temelinde anti-inflamatuar özellikleriyle bilinen zerdeçal bulunan, sıcak süt (veya bitkisel süt) ile çeşitli baharatların (örneğin karabiber, tarçın, zencefil) karıştırılmasıyla hazırlanan geleneksel bir içecektir.

ALTIN SÜTÜN FAYDALARI

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Anti-enflamatuar (iltihap önleyici) etkisi vardır

Sindirim sistemini destekler

Uyku düzenini iyileştirebilir

Metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir

ALTIN SÜT TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı süt (inek sütü, badem sütü, Hindistan cevizi sütü vb.)

1 çay kaşığı zerdeçal

1 tutam karabiber (zerdeçalın emilimini artırır)

1 çay kaşığı bal (isteğe bağlı)

1/2 çay kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı zencefil

Hazırlanışı