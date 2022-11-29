Can Yaman ile yollarını ayrılan Diletta Leotta, Beşiktaş'ın eski kalecisine gönlünü kaptırdı

Bir dönem oyuncu Can Yaman'la birlikte olan İtalyan spiker Diletta Leotta'nın büyük ses getiren ilişkileri geçen sene sona ermişti. Can Yaman'dan sonra iki sevgilisi daha olan güzel spikerin son sevgilisinin ise Beşiktaş'ın ve Liverpool'un eski kalecisi Loris Karius oldu.

AŞK POZU GELDİ

Leotta, sosyal medya paylaşımıyla yeni aşkı Karius'la aşkını ilan etti. Karius da aynı pozu paylaşarak aşkı doğruladı.

"BİRKAÇ HAFTADIR TAKİPLEŞİYORLAR"

İtalyan dergisi Gente sürpriz ilişki hakkında şu yorumu yaptı: "Birkaç haftadır Instagram'da birbirlerini takip ediyorlar ve öyle görünüyor ki, ikisi arasında şu anda duygusal ilişkilerinin yanında, dil eğitimi konusunda bir ilişki var. Şu anda güzel sunucu İngilizcesini geliştirmek için çalışmalarını yoğunlaştırmış gibi görünüyor. İşi bunu gerektiriyor ve bu bir profesyonellik meselesi. Ama şimdi, söylentiler ışığında, kendinize şunu sorun: dilsel zenginleşmenin arkasında belki de kalbin sınırlarını genişletme arzusu olabilir mi?"

ÖZEL HAYATI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla büyük eleştirilere maruz kalan ve forma giydiği 2019-2020 sezonunun sonunda takımdan ayrılan Loris Karius'un özel hayatı da çok konuşulmuştu. O dönem ünlü Alman model Sophia Thomalla ile birlikte olan Loris Karius, sevgilisiyle sık sık kameralara yakalanıyordu.