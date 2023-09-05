Canlı yayında küfürler yağdıran Serdar Ortaç konuştu: 2 şişe alkol, 10 tane ilaç içmiştim - Son Dakika

Canlı yayında küfürler yağdıran Serdar Ortaç konuştu: 2 şişe alkol, 10 tane ilaç içmiştim

Son Güncelleme: 05.09.2023 10:55

Açtığı canlı yayında uygunsuz konuşmalarından dolayı kısıtlandığı için küfürler savuran Serdar Ortaç, yeni bir yayın açarak kendisini savundu. Ettiği küfürlerden dolayı annesinin de tepki gösterdiğini söyleyen Ortaç, "İki şişe alkol, 10 tane ilaç içmiştim. Orada ben değilim yani, bir hastalık" dedi.

Konserleri ve şarkılarının yanı sıra TikTok uygulaması üzerinden açtığı yayınlarla adından söz ettiren Serdar Ortaç, bir yayınında uygunsuz konuşmalarından dolayı kısıtlandığı TikTok'a küfürler savurdu. Gelen tepkilerin ardından konuyla ilgili konuşan Ortaç, o yayında alkol ve ilaçların etkisinden dolayı kendisinde olmadığını söyledi.

"ORADA BEN DEĞİLİM, HASTALIK VE İÇKİ"

Açtığı yeni yayında daha önce küfür etmesiyle ilgili açıklama yapan Serdar Ortaç, "Sinir krizi geçirdim abi, oradaki ben değilim. İki şişe alkol, 10 tane ilaç içmiştim. TikTok'u ben nasıl kapatacağım abi? Onu devlet yapar inşallah. Bir hastalık, MS, içki. Benim suçum yayın yapmak ve yaparken de içki içmek. Benim eşekliğim" ifadelerini kullandı. Şarkıcı, küfür ettiği videodan dolayı annesinin de kendisine tepki gösterdiğini sözlerine ekledi.

Canlı yayında küfürler yağdıran Serdar Ortaç konuştu: 2 şişe alkol, 10 tane ilaç içmiştim
Canlı yayında küfürler yağdıran Serdar Ortaç konuştu: 2 şişe alkol, 10 tane ilaç içmiştim

Serdar Ortaç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Canlı yayında küfürler yağdıran Serdar Ortaç konuştu: 2 şişe alkol, 10 tane ilaç içmiştim - Son Dakika


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10:55 Canlı yayında küfürler yağdıran Serdar Ortaç konuştu: 2 şişe alkol, 10 tane ilaç içmiştim
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SON DAKİKA: Canlı yayında küfürler yağdıran Serdar Ortaç konuştu: 2 şişe alkol, 10 tane ilaç içmiştim - Son Dakika
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