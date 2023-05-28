Cannes'da ödül alan ilk Türk kadın olan Merve Dizdar'a RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'dan tepki - Son Dakika
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Cannes'da ödül alan ilk Türk kadın olan Merve Dizdar'a RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'dan tepki

28.05.2023 10:01

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansından dolayı Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Merve Dizdar'ı eleştirerek "Ülkesine saygı duymayanın aldığı ödülün de tebrik edilesi bir yanı yoktur" dedi.

Birçok dizi ve film projesinde rol alan Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmindeki rolüyle Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. Binlerce tebrik mesajı alan oyuncu RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'dan tepki geldi.

"ÖDÜLÜ, TÜRKİYE'DE HAK ETTİĞİ GÜNLERİ YAŞAMAYI BEKLEYENLERE ARMAĞAN EDİYORUM"

Ödülü aldıktan sonra konuşma yapan Merve Dizdar, "Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray'ın ve Nuraylar'ın duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için, kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum" dedi.

USLU: ÜLKESİNE SAYGI DUYMAYANIN ALDIĞI ÖDÜLÜN TEBRİK EDİLESİ YANI YOK

Dizdar'ın ödül konuşmasına tepki gösteren İbrahim Uslu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Önce kendi ülkene saygı duymayı öğreneceksin Merve Dizdar. Sonra da bu ülkenin tüm vatandaşlarından aldığın ödül için tebrik bekleyebilirsin. Ülkesine saygı duymayanın aldığı ödülün de tebrik edilesi bir yanı yoktur" ifadelerini kullandı.

Merve Dizdar'ın kazandığı ödül, Cannes Film Festivali'nde Türk sineması adına bir ilk oldu. Dizdar, Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk kadını oldu.

YORUMLAR (4)
  • Hüseyin Ermurat: Neyin dogrusu sölemiş bu ulkede ki kadın nerde özgür sabah kadın programlarına baktınmı miyden bulanıyor özgürlüge bu arada kadın olarak atom böldünde kim mana oldu bir iş yapmış gibi o demir plaket senin sonuna bir yararı olmaz Cevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
  • Kzk : Tipe bak çay demle : ) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • selman faruk şükür: Akp Bu ülke AKP'nin tapulu malı mı? Benim bildiğim sadece Allah eleştirelemez. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar dünya basınında! Başarısına övgü yağdı Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar dünya basınında! Başarısına övgü yağdı Cannes'da ödül alan ilk Türk kadın olan Merve Dizdar'a RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'dan tepki Cannes'da ödül alan ilk Türk kadın olan Merve Dizdar'a RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'dan tepki

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Son Dakika Magazin Cannes'da ödül alan ilk Türk kadın olan Merve Dizdar'a RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'dan tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cannes'da ödül alan ilk Türk kadın olan Merve Dizdar'a RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'dan tepki - Son Dakika
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