Cannes'da Selin Yeninci fırtınası: Ayakta alkışlandı - Son Dakika
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Cannes'da Selin Yeninci fırtınası: Ayakta alkışlandı

24.05.2022 09:21

Hakan Yıldırım tasarımı pudra mavisi elbisesiyle Cannes'daki galaya katılan Selin Yeninci, "Oynadığım filmle burada olmak benim çok önemli ve bu mutluluk verici. Oyunculuk adına gösterdiğim çaba ve titizliğin karşılığını aldığımı düşünüyorum" sözleriyle mutluluğunu ifade etti.

Türk Sineması'nın bu sene Cannes'da kırmızı halıdaki temsilcisi Selin Yeninci oldu. Film Festivali'nin resmi bölümünde gösterimi yapılan Emin Alper'in Kurak Günler filmi için Cannes'a giden Selin Yeninci kırmızı halıda büyüledi. Hakan Yıldırım tasarımı pudra mavisi elbisesiyle galaya katılan Selin Yeninci, büyük beğeni topladı.

8 DAKİKA BOYUNCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Yeninci, Oscar'lı oyuncu Alicia Vikander ile karşılaştığı kırmızı halıda samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Vikander, Selin Yeninci'nin oynadığı Kurak Günler hakkında bilgi aldı. Selin Yeninci, filmin yönetmeni Emin Alper ve ekiple birlikte önce Holly Spider filminin galasına katıldı. Dün sabah ise Debusy Theatre'da kendi oynadığı Kurak Günler'in prömiyerinde yer aldı. Seyircinin büyük ilgi gösterdiği film 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

"OYNADIĞIM FİLMLE BURADA OLMAK MUTLULUK VERİCİ"

Cannes'da yönetmen ve yapımcılardan övgü alan oyuncu, gördüğü ilgi karşısında mutluluğunu "Oynadığım filmle burada olmak benim çok önemli ve bu mutluluk verici. Oyunculuk adına gösterdiğim çaba ve titizliğin karşılığını almaya başladığımı düşünüyorum" sözleriyle belirtti.

İşte Selin Yeninci'nin Cannes'dan kareleri...

Cannes'da Göz Kamaştırdı! Kurak Günler'in oyuncusu Selin Yeninci, başarısıyla 8 dakika ayakta alkışlandı
Cannes'da Göz Kamaştırdı! Kurak Günler'in oyuncusu Selin Yeninci, başarısıyla 8 dakika ayakta alkışlandı
Cannes'da Göz Kamaştırdı! Kurak Günler'in oyuncusu Selin Yeninci, başarısıyla 8 dakika ayakta alkışlandı
Cannes'da Göz Kamaştırdı! Kurak Günler'in oyuncusu Selin Yeninci, başarısıyla 8 dakika ayakta alkışlandı
Cannes'da Göz Kamaştırdı! Kurak Günler'in oyuncusu Selin Yeninci, başarısıyla 8 dakika ayakta alkışlandı
Cannes'da Göz Kamaştırdı! Kurak Günler'in oyuncusu Selin Yeninci, başarısıyla 8 dakika ayakta alkışlandı
Cannes'da Göz Kamaştırdı! Kurak Günler'in oyuncusu Selin Yeninci, başarısıyla 8 dakika ayakta alkışlandı
Cannes'da Göz Kamaştırdı! Kurak Günler'in oyuncusu Selin Yeninci, başarısıyla 8 dakika ayakta alkışlandı
Cannes'da Selin Yeninci fırtınası: Ayakta alkışlandı
Cannes'da Selin Yeninci fırtınası: Ayakta alkışlandı
Cannes'da Selin Yeninci fırtınası: Ayakta alkışlandı
Cannes'da Selin Yeninci fırtınası: Ayakta alkışlandı
Cannes'da Selin Yeninci fırtınası: Ayakta alkışlandı
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Kaynak: Snob Magazin

Hakan Yıldırım, Emin Alper, Cannes, Film, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cannes'da Selin Yeninci fırtınası: Ayakta alkışlandı - Son Dakika


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