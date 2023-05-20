Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın filmi dakikalarca ayakta alkışlandı - Son Dakika
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Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın filmi dakikalarca ayakta alkışlandı

20.05.2023 12:10

Cannes Film Festivali'nde Türkiye standı, uluslararası sinema topluluğuna Türk filmlerini tanıtıyor. Başarılarıyla dünya çapında tanınan yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi "Kuru Otlar Üstüne" 76'ncı Cannes Film Festivali'nde dünya galası gerçekleştirdi. Gösterimin sonunda film dakikalarca ayakta alkışlandı.

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi "Kuru Otlar Üstüne" 76'ncı Cannes Film Festivali'nde dünya prömiyerini yaptı. Filmin prömiyerine Nuri Bilge Ceylan ve Ebru Ceylan ile filmin oyuncuları Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici, Ece Bağcı, Cengiz Bozkurt, Münir Can Cindoruk, Elif Ürse, Erdem Şenocak, Elit Andaç Çam, Nalan Kuruçim katıldı.

11 DAKİKA BOYUNCA ALKIŞLANDILAR

Cannes Film Festivali'nde yarışan Nuri Bilge Ceylan gösterimin yapıldığı salona geldiğinde büyük alkış koptu. Film, gösterim bittikten sonra 11 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Alkışlar karşısında büyük sevinç yaşayan oyuncular, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan rüzgarı! Filmi dakikalarca ayakta alkışlandı

"Kuru Otlar Üstüne", bu yıl 76'ncı düzenlenen Cannes Film Festivali'nin Ana Yarışma kategorisinde yarışacak. Film, Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanıyor.

Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan rüzgarı! Filmi dakikalarca ayakta alkışlandı

Nuri Bilge Ceylan, 2014'te "Kış Uykusu" filmiyle Altın Palmiye ödülünü kazanmış, "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Uzak" ve "Üç Maymun" filmleriyle ise Cannes Film Festivali'nden ödüllerle dönmüştü.

Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan rüzgarı! Filmi dakikalarca ayakta alkışlandı
Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan rüzgarı! Filmi dakikalarca ayakta alkışlandı
Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan rüzgarı! Filmi dakikalarca ayakta alkışlandı
Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan rüzgarı! Filmi dakikalarca ayakta alkışlandı
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Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan rüzgarı! Filmi dakikalarca ayakta alkışlandı Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan rüzgarı! Filmi dakikalarca ayakta alkışlandı

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Son Dakika Magazin Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın filmi dakikalarca ayakta alkışlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın filmi dakikalarca ayakta alkışlandı - Son Dakika
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