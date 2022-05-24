Cannes Film Festivali'ne Pınar Deniz damga vurdu! Kırmızı halıda boy gösteren oyuncu, tüm ilgiyi topladı

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Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, Fransa'nın Cannes şehrinde dünyaca ünlü yıldızların katıldığı törenle başladı. Günlerdir devam eden törenlere Türk isimler de damga vurdu. Birçok Türk oyuncunun da katıldığı Cannes'a güzel oyuncu Pınar Deniz de gitti.

GÜZELLİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaşan Pınar Deniz, elçisi olduğu markanın temsilcisi olarak törene katıldı. Su yeşili sade bir elbise giyen Deniz, topuz yaptırdığı saçları ve doğal makyajıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, tören sonrası gerçekleştirilen partide de pembe mini bir spor elbise tercih etti.

İşte Pınar Deniz'in Cannes'daki görüntüleri...