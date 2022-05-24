Cannes Film Festivali'ne Pınar Deniz damga vurdu! Kırmızı halıda boy gösteren oyuncu, tüm ilgiyi topladı - Son Dakika
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Cannes Film Festivali'ne Pınar Deniz damga vurdu! Kırmızı halıda boy gösteren oyuncu, tüm ilgiyi topladı

24.05.2022 10:16

Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, elçisi olduğu markanın temsilcisi olarak Cannes Film Festivali'ne katıldı. Su yeşili elbisesiyle ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, kırmızı halıda ilgi odağı oldu.

Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, Fransa'nın Cannes şehrinde dünyaca ünlü yıldızların katıldığı törenle başladı. Günlerdir devam eden törenlere Türk isimler de damga vurdu. Birçok Türk oyuncunun da katıldığı Cannes'a güzel oyuncu Pınar Deniz de gitti.

GÜZELLİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaşan Pınar Deniz, elçisi olduğu markanın temsilcisi olarak törene katıldı. Su yeşili sade bir elbise giyen Deniz, topuz yaptırdığı saçları ve doğal makyajıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, tören sonrası gerçekleştirilen partide de pembe mini bir spor elbise tercih etti.

İşte Pınar Deniz'in Cannes'daki görüntüleri...

Cannes Film Festivali'ne katılan Pınar Deniz, duru güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor
Cannes Film Festivali'ne katılan Pınar Deniz, duru güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor
Cannes Film Festivali'ne katılan Pınar Deniz, duru güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor
Cannes Film Festivali'ne katılan Pınar Deniz, duru güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor
Cannes Film Festivali'ne katılan Pınar Deniz, duru güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor
Cannes Film Festivali'ne katılan Pınar Deniz, duru güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor
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Cannes Film Festivali, Pınar Deniz, Cannes, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cannes Film Festivali'ne Pınar Deniz damga vurdu! Kırmızı halıda boy gösteren oyuncu, tüm ilgiyi topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cannes Film Festivali'ne Pınar Deniz damga vurdu! Kırmızı halıda boy gösteren oyuncu, tüm ilgiyi topladı - Son Dakika
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