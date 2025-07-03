Cansel Ayanoğlu Alaçatı'da locaya verilen fiyatı duyunca isyan etti - Son Dakika
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Cansel Ayanoğlu Alaçatı'da locaya verilen fiyatı duyunca isyan etti

Cansel Ayanoğlu Alaçatı\'da locaya verilen fiyatı duyunca isyan etti
03.07.2025 16:47
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Katıldığı yarışma programıyla tanınan ve sosyal medyada geniş bir kitleye hitap eden Cansel Ayanoğlu, Alaçatı'da bir beach'te locaya istenen 50 bin TL'lik ücreti "kira fiyatı"na benzeterek isyan etti. İki asgari ücreti aşan bu rakamlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Ayanoğlu, "Denizler halkın yani. Bu rakamlar şaka mı?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Yurdun ünlü tatil beldelerindeki fahiş fiyatlar konuşulmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan İzmir'in Çeşme ilçesi de şaşkınlığa neden olan fiyatlar her geçen gün şaşırtıyor.

Bu yıl yaz sezonunu Alaçatı'da karşılayan sosyal medya fenomeni Cansel Ayanoğlu, bölgede karşılaştığı ücretleri duyunca isyan etti. Katıldığı "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" programıyla adını duyuran Ayanoğlu, beach fiyatlarını görünce tepkisini gizlemedi.

"DENİZLER HALKIN! BU RAKAMLAR ŞAKA MI?"

MagazinBurada'ya açıklamalarda bulunan Ayanoğlu, Alaçatı'daki bir beach'te loca fiyatlarının kira bedeliyle yarıştığını belirtti. Ünlü fenomen açıklamasında şu ifadeleri kullandı, "Alaçatı'ya beach'e gittik biz. Loca fiyatı 50 bin TL. Kira fiyatı. Bu rakamlar. Denizler halkın yani. Bu rakamlar şaka mı?" Ayanoğlu'nun bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, "Tatile gitmek lüks oldu" ve "Bu fiyatlara hala giden varsa bravo" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.

FİYATLAR HER YAZ ARTIYOR

Çeşme ve Alaçatı gibi popüler lokasyonlarda her yaz sezonuyla birlikte artan fiyatlar, vatandaşın belini büküyor. Özellikle beach club'larda loca fiyatlarının on binlerce liraya ulaşması, yeme-içme fiyatlarının dahi şehir restoranlarının birkaç katına çıkması tepkilere neden oluyor.

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cansel Ayanoğlu Alaçatı'da locaya verilen fiyatı duyunca isyan etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cansel Ayanoğlu Alaçatı'da locaya verilen fiyatı duyunca isyan etti - Son Dakika
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