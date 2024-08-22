Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu - Son Dakika
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Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

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2020 yılında nikah masasına oturan şimdilerde ilk bebeklerini kucağına almak için gün sayan Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın bir oğulları olacak.

22.08.2024 08:42  Güncelleme: 09:06
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Arkadaşlıkları aşka dönüşen ve 2020 yılında nikah masasına oturan başarılı oyuncular Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat çifti, geçtiğimiz günlerde bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu.

AYNI PROJEDE YER ALMIŞLARDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz hafta ultrason fotoğrafıyla bebek beklediklerini duyuran çiftin oğulları olacak. Şimdilerde 3,5 aylık hamile olan Zeynep Tuğçe Bayat son olarak eşiyle Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde rol almıştı. Bayat'ın hamilelik sürecinde herhangi bir projede yer alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor. Aralarında 16 yaş fark olan ünlü çift aşklarını dolu dizgin yaşayarak sosyal medya hesaplarından da sık sık romantik pozlarını yayınlıyor.

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Zeynep Tuğçe Bayat, Cansel Elçin, 3-sayfa, Bebek, Bayat, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Beyler Beyi: Güne çok önemli, bırakın ülkeyi, dünya gündemini sarsacak haberle başladık, dopingimizi aldık. Hadi hayırlı günleriniz olsun. 23 0 Yanıtla
  • ALİ İNÇ: Vallahi tam gündemlik haber halk olarak bunu bekliyorduk yaşasınnnn…..! 15 0 Yanıtla
  • Mustafa Turgut: ....Koca ülke günlerdir uyuyamıyorduk meraktan ,çok iyi oldu bu haber... 11 0 Yanıtla
  • Nurullah Acar: Artık türkiye kalkınacak bu haberden sonra 8 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: beklenen haber buydu ülke için çok güzel haber olmuş ... 5 0 Yanıtla
  • yakup suri : strese girmiştim ne zaman belli olur diye işte beklediğimiz haber çok şükür ALLAHIM 5 0 Yanıtla

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