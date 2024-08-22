Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

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Arkadaşlıkları aşka dönüşen ve 2020 yılında nikah masasına oturan başarılı oyuncular Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat çifti, geçtiğimiz günlerde bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu.

AYNI PROJEDE YER ALMIŞLARDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz hafta ultrason fotoğrafıyla bebek beklediklerini duyuran çiftin oğulları olacak. Şimdilerde 3,5 aylık hamile olan Zeynep Tuğçe Bayat son olarak eşiyle Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde rol almıştı. Bayat'ın hamilelik sürecinde herhangi bir projede yer alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor. Aralarında 16 yaş fark olan ünlü çift aşklarını dolu dizgin yaşayarak sosyal medya hesaplarından da sık sık romantik pozlarını yayınlıyor.