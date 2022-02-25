Cansu Tosun Ünlü Alman Dizisi 'murder By The Lake' Dizisine Konuk Oluyor - Son Dakika

Başarılı oyuncu Cansu Tosun, uluslararası yapımlarda yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü bir X-Box oyununun kısa filminde oynayan Tosun, şimdi de Almanya- Avusturya ortak yapımı 'Murder by the Lake (Die Toten vom Bodensee)' dizisinin yeni sezonuna konuk oyuncu olarak katılıyor. Çekimleri Almanya, İsviçre ve Avusturya sınırları arasında kalan Konstanz Gölü'nde gerçekleşecek suç türündeki dizi, yayınlanmaya başladığı 2014 yılından bu yana izleyenlerin büyük ilgisini görüyor. Cansu Tosun da dizinin yeni sezonundaki bir bölümüne konuk olarak kariyerinde yer aldığı uluslararası yapımlara bir yenisini daha ekleyecek.

Cansu Tosun kimdir?

Cansu Tosun, 26 Ocak 1988 tarihinde Almanya'nın Nürnberg kentinde doğdu. Anne ve babası aslen Kayserili olan oyuncunun annesi 16, babası da 22 yaşındayken Almanya'ya göç etti. Lise öğrenimini ticaret üzerine tamamlayan Cansu Tosun, Nürnberg Operası'nda 13 yıl boyunca bale eğitimi aldı. Daha sonra yüksek okul eğitimi başlayınca baleyi bırakıp caz ve hip-hop danslarına yönelen Tosun, henüz 4 yaşındayken birçok Alman markası için fotomodellik yapmaya başladı ve büyük markaların yüzü oldu. Güzel oyuncunun Fırat adında ikiz erkek kardeşi vardır. Cansu Tosun Almanya'da olduğu yıllarda menajer Şebnem Özberk ile tanıştı ve oyunculuk kariyerine devam etme amacıyla 2010 yılında İstanbul'a Özberk'in yanına geldi. Yılmaz Erdoğan'nın yönettiği BKM Mutfak ekibinden de dersler alan Tosun, daha sonra 3.Mota Okulu'nda Ümit Çırak'tan oyunculuk üzerine eğitim aldı. Aynı zamanda profesyonel fotomodel olan başarılı oyuncu, 2011 yılında TRT ekranlarında izleyici ile buluşan "Küçük Hanımefendi" isimli dizi ile oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra 2012 yılında Kanal D'de yayımlanan Kayıp Şehir dizisinde Zehra karakteri ile kamera karşısına geçti. Atv dizisi "Bugünün Saraylısı"nda iki sezon rol aldı. Star TV'de "Göç Zamanı", hemen ardından da FOX TV'nin "Familya" dizisinde oynadı. 2017'de Show TV'nin "Bir Deli Sevda" dizisinde rol aldı. 2018-2019 yılları arasında TRT1'in sevilen dizisi "Mehmetçik Kütulamare"de Fatma karakterine hayat verdi.

Oyuncu Cansu Tosun, 2018 yılında kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile evlendi. Çiftin Marsel adından bir çocukları vardır.