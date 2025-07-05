Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı

Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar\'la aşk yaşadı
05.07.2025 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ece Erken'in yıllar önce iş insanı Erdal Acar'la yaşadığı aşkın, Acar'ın evliliğini bitirdiği öne sürüldü. İddialara göre bu ilişkinin bitmesinin ardından Erken'in bu kez Erdinç Acar'la yakınlaştığı konuşulmaya başlandı. İki kardeşle anılan bu aşk zinciri, magazin gündeminin en çarpıcı başlıklarından biri oldu.

Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in sunduğu Magazin Bahane programına bu hafta konuk olarak gazeteci Burhan Akdağ da yer aldı. Programda Ece Erken'in Acar ailesiyle yaşadığı aşk ilişkileri yeniden gündeme geldi. Erken'in yıllar önce Erdal Acar'la yaşadığı ilişkinin, iş insanının evliliğini bitirdiği öne sürüldü. Bu ilişkinin ardından Erken'in bu kez Erdinç Acar'la anılmaya başlaması, magazin kulislerinde "aynı aileden iki kardeşle aşk" tartışmalarını beraberinde getirdi. Gündeme gelen iddialar, sadece magazin değil, toplumun aile algısı üzerinde de geniş yankı uyandırdı.

ECE ERKEN'İN AŞKI SAHİPLENMESİ TAKDİR TOPLADI

Sinan Akçıl ile yaşadığı ilişkiyle yeniden gündeme gelen Ece Erken, üç yıl önce eşini kaybetmişti. Yeni bir ilişkiye başlaması bazı çevrelerde eleştirilse de Erken'in "Mutlu olmak için ne kadar beklemeliyim?" açıklaması dikkat çekti. Programda, bu açıklama üzerine Erken'in cesur bir duruş sergilediği ve eleştirileri göze alarak aşkını sahiplenmesinin "delikanlıca" bulunduğu ifade edildi. Öte yandan, Sinan Akçıl'ın geçmiş ilişkilerinde genellikle kaçan ve inkâr eden taraf olduğu da vurgulandı.

Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı

SİNAN AKÇIL'IN KAÇAN TAVIRLARI GÜNDEME GELDİ

Burhan Akdağ, Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı ile iki kez evlenip ayrıldığı ilişkisinde de benzer bir tutum sergilediğini belirtti. Akdağ'a göre Akçıl, evlilik hayatına tahammül edemeyen biri olarak öne çıkıyor ve bu da ilişkilerinde sürdürülebilirliği zorlaştırıyor.

ECE ERKEN'İN GEÇMİŞ AŞKLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Programda Ece Erken'in geçmişte adı anılan ilişkileri de masaya yatırıldı. Mahsun Kırmızıgül ile bir dönem aşk yaşadığı belirtilen Erken'in, daha sonra Erdal Acar ile olan ilişkisi nedeniyle Acar'ın eşi Sinem'le evliliğinin sona erdiği öne sürüldü. İddialara göre, Erdal Acar ile ayrılığın ardından bu kez Ece Erken'in ismi kardeşi Erdinç Acar'la anılmaya başlandı.

KARDEŞLER ARASI AŞK İDDİASI: TOPLUMUN ALGISI TARTIŞILDI

Burhan Akdağ, 2000'li yılların başında Ece Erken'in ağabey Erdal Acar'la yaşadığı ilişkiyi hatırlatarak, daha sonra kardeşi Erdinç Acar'la da ilişki yaşadığına dair kulislerde konuşulanları gündeme taşıdı. "Erdal Acar ve Ece Erken ilişkisi ortaya çıktıktan sonra Sinem ile evliliği sona erdi. Ardından Erdal ve Ece ayrıldı. Bu sefer Ece'nin ismi Erdinç Acar'la anıldı," diyen Akdağ, bu durumun toplumsal algı açısından da tartışmalı bir yere sahip olduğuna dikkat çekti.

Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı

İDDİALAR KANITLANMADI, ANCAK MAGAZİN DÜNYASI KARIŞTI

Programda dile getirilen bu iddiaların kesin olarak kanıtlanmadığı belirtilse de, Ece Erken'in Acar kardeşlerle olan ilişkileri, toplumun aile yapısı algısı açısından geniş bir tartışma alanı doğurdu. Ayrıca Erdal Acar'ın eşi Emel'in, bu ilişki nedeniyle evliliğini bitirdiği iddiası da kadınların ilişkilerde karar alma gücü bağlamında değerlendirildi.

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşının yaptığı “şaka“ Emir’i hastanelik etti Arkadaşının yaptığı "şaka" Emir'i hastanelik etti
Önce eskort, sonra avukat oldular 11 milyonluk vurgun Önce eskort, sonra avukat oldular! 11 milyonluk vurgun
Türkiye’de bir ilk Daha imza atmadan istifa etti Türkiye'de bir ilk! Daha imza atmadan istifa etti
El frenini çekmeyi unuttuğu araç ve duvar arasında sıkışan adamın penisi parçalandı El frenini çekmeyi unuttuğu araç ve duvar arasında sıkışan adamın penisi parçalandı
Düşen uçakta hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı, oğlu fenalaştı Düşen uçakta hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı, oğlu fenalaştı
Fenerbahçe’den TFF’ye fikstür şikayeti Fenerbahçe'den TFF'ye fikstür şikayeti
HÜDA PAR, cuma namazı saatinde çalışanların izinli sayılması için kanun teklifi sundu HÜDA PAR, cuma namazı saatinde çalışanların izinli sayılması için kanun teklifi sundu
2025-2026 Süper Lig fikstürü çekildi İşte merakla beklenen derbi haftaları 2025-2026 Süper Lig fikstürü çekildi! İşte merakla beklenen derbi haftaları
Müdürünün yüzünün üstüne oturarak nefessiz bıraktığı market çalışanı hayatını kaybetti Müdürünün yüzünün üstüne oturarak nefessiz bıraktığı market çalışanı hayatını kaybetti
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’a yeni görev Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a yeni görev
Emekli ve memurların zamlı maaşları ne zaman hesaplara yatacak İşte ödeme takvimi Emekli ve memurların zamlı maaşları ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme takvimi

13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’den pis kokular geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'den pis kokular geliyor
12:32
Gözaltına alınan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte operasyonun ayrıntıları
Gözaltına alınan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte operasyonun ayrıntıları
10:21
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor 30 milyonluk ev ödemesi dosyada
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor! 30 milyonluk ev ödemesi dosyada
10:20
Kaçkar Dağları’nda düşen uçağa ulaşan ekipteki dağcı: Yolcu, pilota ’Alçaktan uçuyoruz’ demiş
Kaçkar Dağları'nda düşen uçağa ulaşan ekipteki dağcı: Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş
17:15
3-5 beğeni uğruna yaptıkları rezillik büyük tepki çekti: Utanın biraz
3-5 beğeni uğruna yaptıkları rezillik büyük tepki çekti: Utanın biraz!
17:10
Manavgat Belediyesi’ne operasyonun detayları Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet
Manavgat Belediyesi'ne operasyonun detayları! Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet
17:03
Persepolis’e İsmail Kartal’dan sonra bir Türk teknik adam daha
Persepolis'e İsmail Kartal'dan sonra bir Türk teknik adam daha
16:44
Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya taş, sopa ve bıçaklarla saldırdılar
Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya taş, sopa ve bıçaklarla saldırdılar
16:35
CHP kurultay davasında bir kez daha görevsizlik kararı
CHP kurultay davasında bir kez daha görevsizlik kararı
16:34
Fenerbahçeli kaymakamla iddiaya girdi, hediyesini kaptı
Fenerbahçeli kaymakamla iddiaya girdi, hediyesini kaptı
16:28
Fenerbahçeli yönetici fikstür çekimindeki fotoğraf karesine girmedi Sebebi Galatasaraylı o yönetici
Fenerbahçeli yönetici fikstür çekimindeki fotoğraf karesine girmedi! Sebebi Galatasaraylı o yönetici
16:13
Gazeteci-yazar Nihat Genç hayatını kaybetti
Gazeteci-yazar Nihat Genç hayatını kaybetti
15:58
Manavgat Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu Belediye başkanı ve bazı yöneticiler gözaltında
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye başkanı ve bazı yöneticiler gözaltında
15:45
Emekli ve memurların zamlı maaşları ne zaman hesaplara yatacak İşte ödeme takvimi
Emekli ve memurların zamlı maaşları ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme takvimi
15:34
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’a yeni görev
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a yeni görev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2025 14:07:14. #7.11#
SON DAKİKA: Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.