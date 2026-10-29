Terörle mücadelenin kritik ismiydi! "Süper vali" Ünal Erkan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Terörle mücadelenin kritik ismiydi! "Süper vali" Ünal Erkan hayatını kaybetti

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Terörle mücadelenin kritik ismiydi! "Süper vali" Ünal Erkan hayatını kaybetti
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Emniyet Genel Müdürlüğü, OHAL Bölge Valiliği ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan Ünal Erkan, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. Terörle mücadelenin en yoğun yıllarında geniş yetkileri nedeniyle kamuoyunda “süper vali” olarak anılan Erkan, cuma günü Ankara’da kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Türk güvenlik bürokrasisinin ve siyaset dünyasının tanınmış isimlerinden Ünal Erkan yaşamını yitirdi. İstanbul ve Ankara emniyet müdürlüklerinden Devlet Bakanlığı’na uzanan bir kariyere sahip olan Erkan’ın ölümü üzüntüyle karşılandı.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE VEFAT ETTİ

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Erkan, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 20. Dönem Ankara Milletvekili, eski Edirne Valisi, Emniyet Genel Müdürü ve OHAL Bölge Valisi olarak görev yapan Erkan’ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

CUMA GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Erkan için cuma günü Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek. Öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Erkan’ın naaşı Gölbaşı Mezarlığı’nda defnedilecek.

NEDEN "SÜPER VALİ" OLARAK ANILIYORDU?

Kamuoyunda “süper vali” ifadesi, geniş yetkileri nedeniyle OHAL bölge valileri için kullanılıyordu. Bu unvanı taşıyan ilk isim Hayri Kozakçıoğlu olmuştu. Terör olaylarının en yoğun yaşandığı dönemde OHAL Bölge Valisi olarak görev yapan Erkan, Diyarbakır merkezli bu görevi Necati Çetinkaya’nın ardından devraldı ve 1992-1995 yılları arasında sürdürdü.

ÜNAL ERKAN KİMDİR?

Ünal Erkan, 1942 yılında Erzurum’da doğdu. Polis Akademisi’ni bitirdikten sonra Ankara ve İstanbul emniyet müdürlükleri, Edirne Valiliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü görevini 9 Temmuz 1991 ile 18 Şubat 1992 arasında yürüten Erkan, bu görevde Necati Bilican’ın yerine geldi, yerini ise Yılmaz Ergun’a bıraktı.

BÜROKRASİDEN SİYASETE

Erkan, 1995 yılında Mehmet Ağar ve Hayri Kozakçıoğlu ile aynı dönemde görevinden istifa ederek DYP saflarına katıldı. 24 Aralık 1995 seçimlerinde Ankara’dan milletvekili seçilen Erkan, 18 Nisan 1999'a kadar 20. Dönem milletvekili olarak görev yaptı. Mesut Yılmaz başbakanlığında kurulan 53. Hükümet (ANAYOL) döneminde, 6 Mart-28 Haziran 1996 tarihleri arasında Devlet Bakanlığı görevini üstlendi.

Siyasi kariyerini daha sonra MHP’de sürdüren Erkan, partinin Merkez Yönetim Kurulu’nda yer aldı ve 2007 yılında bu görevden istifa etti.

ADI 1987 MİT RAPORUNDA GEÇMİŞTİ

Erkan’ın adı, MİT görevlisi Mehmet Eymür’ün 1987 yılında hazırladığı ve tartışma yaratan raporda da geçmişti. Raporda Erkan’ın yanı sıra Nevzat Ayaz ve Mehmet Ağar gibi üst düzey isimlerin mafya ile bağlantılı olduğu iddia edilmişti. Söz konusu iddialarla ilgili Erkan hakkında verilmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

Ünal Erkan evli ve 3 çocuk babasıydı.

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