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Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı - Son Dakika
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Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı

"Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı "Çaycı Hüseyin" karakteriyle ünlenen Alpaslan Özmol yeni imaj yaptı. Takipçileri, saçlarını uzatan Özmol'a "Gonca Vuslateri'ye benzemiş", "Yeni saçlar yakışmış", "Lord Farquaad olmuş" gibi yorumlar yaptı.

Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı
16.01.2024 - 23:04,  Güncelleme: 23:09
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"Çocuklar Duymasın" dizisinin Çaycı Hüseyin'i olarak tanınan oyuncu Alpaslan Özmol, yeni imajıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Takipçileri, saçlarını uzatan Özmol'u, oyuncu Gonca Vuslateri'ne benzetti.

Saçlarını uzatan ünlü oyuncu Özmol, son halini sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.

"GONCA VUSLATERİ'YE BENZEMİŞ"

Özmol'un takipçileri, "Yeni saçlar yakışmış", "Gonca Vuslateri'ye benzemiş", "Lord Farquaad olmuş" gibi yorumlar yaptı.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:

ALPASLAN ÖZMOL KİMDİR?

Alpaslan Özmol, 27 Şubat 1976 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde doğmuştur. Ortaokulda yaşadığı zorluklardan dolayı okulu bırakmak zorunda kalmıştır. Turizm sektöründe belirli bir süre çalıştıktan sonra çevresi sayesinde 1993 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu'na katılmıştır. 11 adet oyunda rol almıştır. 1999 yılında yayımlanmaya başlayan "Ayrılsak da Beraberiz" dizisi ile TV dizisi hayatına başlamıştır.

Alpaslan Özmol, bugüne kadar çeşitli dizi ve filmlerde rol almıştır. Özmol, özellikle "Çocuklar Duymasın" isimli dizide uzun yıllar boyunca canlandırdığı "Çaycı Hüseyin" karakteri ile tanınmıştır.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Magazin
YORUMLAR

Çocuklar Duymasın, Gonca Vuslateri, Alpaslan Özmol, Magazin, Yaşam, Son Dakika

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