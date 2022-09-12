Oyuncu Eda Ece, meslektaşı Ebru Şahin'i sildi! Sevgilisini hedef alan paylaşımda bulunduğu iddia ediliyor

Basketbolcu Cedi Osman ile evli olan oyuncu Ebru Şahin, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Fransa'ya kaybederek EuroBasket'e veda ettiği maçın ardından "Böyle star olmazsınız ama nankör evet" diyerek paylaşım yaptı. Şahin'in Buğrahan Tuncer'i hedef aldığı iddia edilen paylaşımın ardından basketbolcunun sevgilisi Eda Ece'den tepki gecikmedi.

"BÖYLE STAR OLAMAZSINIZ AMA NANKÖR EVET"

Eşinin maçı kaybetmesiyle yıkılan Ebru Şahin, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Yokluktan liderlik vasfı verilmiş, turnuva boyunca oyuncular yorgunluktan ve mücadeleden bayılacakken turnuvada 1 maç toplam 10 dakikası olmayanlar şanslı gününe şükredip takımına teşekkür edeceğine hatırlatma yapıyor, art niyet ve bireysellik budur. Böyle star olmazsınız ama nankör evet" ifadelerini kullandı.

BUĞRAHAN TUNCER'İ Mİ HEDEF ALDI?

Şahin'in bu paylaşımla milli oyuncularda Buğrahan Tuncer'i hedef aldığı ileri sürüldü. Tuncer ise maç sonrası yaptığı açıklamada "Konuşacak pek bir şey yok. İkinci defa oluyor bu. Ben böyle bir maç hatırlamıyorum. Herkes çok üzgün, çok. 2019, şimdi bu. İmkansızı yine başardık. 9 saniyede kazanacağımız maçı uzatmaya götürüp kaybediyoruz. Pek bir şey diyemiyorum" demişti.

EDA ECE, EBRU ŞAHİN'İ SİLDİ

Oyuncu Ebru Şahin gelen tepkilerin ardından paylaşımını yayından kaldırdı. Uzun süredir Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan başarılı oyuncu Eda Ece, meslektaşının paylaşımına sessiz kalamadı. Ece, gündem olan paylaşımın ardından Şahin'i Instagram'dan takipten çıkardı.