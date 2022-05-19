1,5 yıldır aşk yaşayan İrem Derici ve Cem Belevi çift, geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdı. Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Belevi tarafından ikinci kez ihanete uğradığı belirterek elinden şarkıcıya ait ses kayıtlarının olduğunu söyledi. Sinirlerine hakim olmayan sivri dilli Derici, Belevi için "İblis" ve "Çeyrek popçu" ifadelerini kullandı. Hakkındaki ihanet iddiasını kesin bir dille reddeden Belevi ise Gaziantep'teki konserinde sessizliğini bozdu.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali'nin ilk akşamında sahne alan Cem Belevi, konserde olaylı bir şekilde ayrıldıkları İrem Derici'ye söylediği şarkı ile göndermede bulundu. Konserde seyircileri kimi zaman duygulandıran kimi zaman ise coşturan Cem Belevi, "Biraz içimize attıklarımıza da söyleyelim. Yaramızda sakladıklarımıza söyleyelim. Yaramızda kalsın diyelim mesela" diyerek 'Yaramızda Kalsın' şarkısını okudu. Şarkıyı seyircilerle birlikte söyleyen Belevi'ye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan tarafından günün anısına çiçek verildi.
Popçu, konserin son bölümünde ise kendisinden sonra sahne alan DJ Ozan Doğulu'ya sürpriz yaptı. Ozan Doğulu ile de bir süre şarkı söyleyen Belevi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür ederek, sahneyi Ozan Doğulu'ya bıraktı.İrem Derici'nin Cem Belevi'ye öfkesi dinmiyor! "İblis" dediği eski sevgilisine demediğini bırakmadı Adeta nispet niteliğinde fotoğraflar! İrem Derici cesur sahne kıyafetiyle beğeni topladı İrem Derici ihaneti atlatamıyor: Konserinde gözyaşlarına hakim olamadı Aldatıldığı için Cem Belevi'den ayrılan İrem Derici'den manidar şarkı paylaşımı: Gücümü bulamıyorum Sadakatsiz dizisi sahnesi gibi: İrem Derici, Cem Belevi'nin arabasında ikinci telefon bulmuş Cem Belevi, İrem Derici ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu: Onu hala çok seviyorum
Son Dakika › Magazin › Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den 'Yaramızda kalsın' mesajı - Son Dakika