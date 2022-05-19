Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı - Son Dakika
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Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı

19.05.2022 12:16

Gaziantep'te konser veren pop şarkıcısı Cem Belevi, kendisi hakkında "iblis" ve "çeyrek popçu" yakıştırmaları yapan İrem Derici'ye "Yaramızda kalsın" şarkısı ile gönderme yaptı.

1,5 yıldır aşk yaşayan İrem Derici ve Cem Belevi çift, geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdı. Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Belevi tarafından ikinci kez ihanete uğradığı belirterek elinden şarkıcıya ait ses kayıtlarının olduğunu söyledi. Sinirlerine hakim olmayan sivri dilli Derici, Belevi için "İblis" ve "Çeyrek popçu" ifadelerini kullandı. Hakkındaki ihanet iddiasını kesin bir dille reddeden Belevi ise Gaziantep'teki konserinde sessizliğini bozdu.

"İÇİMİZE ATTIKLARIMIZA SÖYLEYELİM"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali'nin ilk akşamında sahne alan Cem Belevi, konserde olaylı bir şekilde ayrıldıkları İrem Derici'ye söylediği şarkı ile göndermede bulundu. Konserde seyircileri kimi zaman duygulandıran kimi zaman ise coşturan Cem Belevi, "Biraz içimize attıklarımıza da söyleyelim. Yaramızda sakladıklarımıza söyleyelim. Yaramızda kalsın diyelim mesela" diyerek 'Yaramızda Kalsın' şarkısını okudu. Şarkıyı seyircilerle birlikte söyleyen Belevi'ye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan tarafından günün anısına çiçek verildi.

Cem Belevi, ayrıldığı İrem Derici'ye konserinde gönderme yaptı

CEM BELEVİ'DEN OZAN DOĞULU'YA SÜRPRİZ

Popçu, konserin son bölümünde ise kendisinden sonra sahne alan DJ Ozan Doğulu'ya sürpriz yaptı. Ozan Doğulu ile de bir süre şarkı söyleyen Belevi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür ederek, sahneyi Ozan Doğulu'ya bıraktı.

Cem Belevi, ayrıldığı İrem Derici'ye konserinde gönderme yaptı
İrem Derici'nin Cem Belevi'ye öfkesi dinmiyor! "İblis" dediği eski sevgilisine demediğini bırakmadı Adeta nispet niteliğinde fotoğraflar! İrem Derici cesur sahne kıyafetiyle beğeni topladı İrem Derici ihaneti atlatamıyor: Konserinde gözyaşlarına hakim olamadı Aldatıldığı için Cem Belevi'den ayrılan İrem Derici'den manidar şarkı paylaşımı: Gücümü bulamıyorum Sadakatsiz dizisi sahnesi gibi: İrem Derici, Cem Belevi'nin arabasında ikinci telefon bulmuş Cem Belevi, İrem Derici ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu: Onu hala çok seviyorum
Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den Yaramızda kalsın mesajı
Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den Yaramızda kalsın mesajı
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Gaziantep'te gençlerin festival coşkusu Gaziantep'te gençlerin festival coşkusu
Kaynak: İHA

Ozan Doğulu, İrem Derici, Cem Belevi, Gaziantep, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den 'Yaramızda kalsın' mesajı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı - Son Dakika
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