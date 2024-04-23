Cem Yılmaz, 51. yaşını kutladı - Son Dakika
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Cem Yılmaz, 51. yaşını kutladı

Cem Yılmaz, 51. yaşını kutladı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, doğum günü için özel bir paylaşım yaparak 51 yaşına girdiğini duyurdu. Yılmaz, paylaşımında uzun yaşamının sırrının pozitif bakış açısı, kendini sevmesi, yoga ve evren olduğunu belirtti.

23.04.2024 15:10
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Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü komedyen Cem Yılmaz, 51 yaşına girdi. Yılmaz, doğum günü için özel bir paylaşım yaptı.

Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hiç bu yaşa kadar geleceğim aklıma gelmemişti. Müthiş. Doğum günümü kutlayan tüm dostlarıma teşekkür ederim… Uzun yaşamımın sırrı hep pozitif bakmam ve kendimi sevmem.

Bir de kendimi merkeze koymam ve elbette quantum ve çok az zencefil. Ama çok az (yok denecek kadar) ve elbette evren. Bir de çok genç yaştan itibaren yoga…Hep ama! Devamlı ve fotonlar…Teşekkürler hayat, teşekkürler 2024."

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Cem Yılmaz (@cmylmz)'in paylaştığı bir gönderi

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Cem Yılmaz, 51. yaşını kutladı - Son Dakika

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