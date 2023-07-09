Cem Yılmaz'ın Özkan Uğur için paylaşım yapmaması tepki çekti - Son Dakika
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Cem Yılmaz'ın Özkan Uğur için paylaşım yapmaması tepki çekti

Cem Yılmaz'ın Özkan Uğur için paylaşım yapmaması tepki çekti

09.07.2023 11:38

Özkan Uğur'un ölümü sonrası birçok ünlü isim başsağlığı mesajı yayınlarken, Cem Yılmaz'ın sessizliği sosyal medyada tartışma yarattı. Yılmaz'ın yakın dostunun ölümü sonrası paylaşım yapmaması bazı kişiler tarafından eleştirildi.

Türkiye büyük bir değerini kaybetti! Uzun süredir kanserle mücadele eden ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilen Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Özkan Uğur Demet Evgar ve Zafer Algöz başta olmak üzere birçok ünlü isim başsağlığı mesajı yayınlarken, Cem Yılmaz'ın sessizliği sosyal medyayı ikiye böldü.

ÖLÜMÜ SESSİZLİĞE BÜRÜDÜ

Özkan Uğur'u "Gora" "A.R.O.G" "Yahşi Batı" "Karakomik Filmler" başta olmak üzere bütün filmlerinde rol veren Cem Yılmaz, yakın dostunun ölümü sonrası derin sessizliğe büründü.

Özkan Uğur'un ölümü sonrası Cem Yılmaz'ın sessizliği, sosyal medyayı ikiye böldü

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Birçok ünlü ismin aksine yasını içinde yaşayan Yılmaz'ın paylaşım yapmaması sosyal medyayı ikiye böldü. Birçok kişi ünlü komedyenin bu hareketini haklı bulurken, bazı kişiler Yılmaz'ın başsağlığı mesajı yayınlaması gerektiğini savundu.

Özkan Uğur'un ölümü sonrası Cem Yılmaz'ın sessizliği, sosyal medyayı ikiye böldü
Özkan Uğur'un ölümü sonrası Cem Yılmaz'ın sessizliği, sosyal medyayı ikiye böldü
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Son Dakika Magazin Cem Yılmaz'ın Özkan Uğur için paylaşım yapmaması tepki çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cem Yılmaz'ın Özkan Uğur için paylaşım yapmaması tepki çekti - Son Dakika
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