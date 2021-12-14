Ceylin'e ikizi gibi benzeyen ablası Huri!

Aşk 101 dizisindeki partneri Kaan Urgancıoğlu ile Yargı dizisinde yeniden bir araya gelen ünlü oyuncu Pınar Deniz, Kanal D ekranlarında fırtınalar estiriyor.

ASLEN MARDİNLİ AMA ADANA'DA BÜYÜMÜŞLER

Aslen Mardinli olan Pınar Deniz'in gözlerden uzak tuttuğu ablası Huri Deniz'i görenler gözlerine inanamadı.

Adana'da doğup Sarıyer'de büyüyen Pınar Deniz'in ablası, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Huri Deniz'in pozlarına ''Siz ikiz misiniz?'', ''Hakikaten çok benziyorlar'' ve ''Güzellik aileden demek ki'' gibi yorumlar yapıldı.

INSTAGRAM'DA 3 BİN TAKİPÇİSİ VAR

Instagram'da epey aktif olan Huri Deniz, hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Kusursuz fiziği ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Huri Deniz'in, Instagram'da 3 binden fazla takipçisi bulunuyor.