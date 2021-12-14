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Ceylin'e ikizi gibi benzeyen ablası Huri! - Son Dakika

Ceylin'e ikizi gibi benzeyen ablası Huri!

14.12.2021 10:47
Ceylin'e ikizi gibi benzeyen ablası Huri!

Kanal D'nin iddialı dizisi Yargı'da hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri Deniz, güzelliğiyle görenleri büyüledi. Huri Deniz'in, oyuncu kardeşi Pınar Deniz'e benzerliği sosyal medyada olay oldu.

Aşk 101 dizisindeki partneri Kaan Urgancıoğlu ile Yargı dizisinde yeniden bir araya gelen ünlü oyuncu Pınar Deniz, Kanal D ekranlarında fırtınalar estiriyor.

Ceylin'e ikizi gibi benzeyen ablası Huri!

ASLEN MARDİNLİ AMA ADANA'DA BÜYÜMÜŞLER

Aslen Mardinli olan Pınar Deniz'in gözlerden uzak tuttuğu ablası Huri Deniz'i görenler gözlerine inanamadı.

Ceylin'e ikizi gibi benzeyen ablası Huri!

Adana'da doğup Sarıyer'de büyüyen Pınar Deniz'in ablası, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Huri Deniz'in pozlarına ''Siz ikiz misiniz?'', ''Hakikaten çok benziyorlar'' ve ''Güzellik aileden demek ki'' gibi yorumlar yapıldı.

INSTAGRAM'DA 3 BİN TAKİPÇİSİ VAR

Instagram'da epey aktif olan Huri Deniz, hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ceylin'e ikizi gibi benzeyen ablası Huri!

Kusursuz fiziği ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Huri Deniz'in, Instagram'da 3 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Ceylin'e ikizi gibi benzeyen ablası Huri!

Pınar Deniz, Yargı, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ceylin'e ikizi gibi benzeyen ablası Huri! - Son Dakika Magazin


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