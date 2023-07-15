Charlize Theron'un evlat edindiği 7 yaşındaki çocuk, cinsiyet değiştirecek! Tepkiler çığ gibi - Son Dakika
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Charlize Theron'un evlat edindiği 7 yaşındaki çocuk, cinsiyet değiştirecek! Tepkiler çığ gibi

15.07.2023 12:29

Oscar sahibi oyuncu Charlize Theron, 2012'de evlat edindiği oğlu Jackson'ın cinsiyet değiştirme kararı aldığını açıkladı. Theron, oğluna kız kıyafetleri giydirmeye başlayınca, sosyal medya kullanıcılarının yoğun tepkisine maruz kaldı.

Ünlü Oscar sahibi oyuncu Charlize Theron, 2012 senesinde şu anda 11 yaşında olan Jackson'ı, 2015'te ise August'ı evlat edinmişti. Geçtiğimiz senelerde bir açıklama yaparak 7 yaşındaki çocuğunun cinsiyet değiştirme kararı aldığını söyleyen oyuncu, oğluna kız çocuğu kıyafetleri giydirmeye başlamıştı. Bu kararından dolayı tepki çeken oyuncu, bir kez daha sosyal medyada gündem oldu.

KIYAFET TERCİHİNİ DEĞİŞTİRDİ

Başarılı oyuncu, 2019 yılında ortaya çıkan haberlerin ardından oğlu Jackson'ın henüz 3 yaşındayken, "Ben erkek değilim" dediğini açıklamıştı. Oğlunun kararından dolayı kız çocuğu kıyafetleri giydirmeye başlayan oyuncu, bu kararından dolayı tepki çekmiş ve eleştirilere, "Bu benim karar verebileceğim bir şey değil" yanıtını vermişti.

TEPKİ ÇEKTİ

O dönem bu kararından dolayı tepki çeken dünyaca ünlü oyuncu, bir kez daha sosyal medyada gündem oldu. Oyuncuyu çocuklarının kararından dolayı eleştiren kullanıcılar, "Çocuklarla oyuncak gibi oynuyor" diyerek tepki gösterdi. Bir kısım da oyuncuyu çocuklarının kararına saygı duyduğu için tebrik etti.

YORUMLAR (1)
  • Ramanikow Zago: Alimleriniz baızları dedi ya evlene bilir diye.Buda ondan korkuyor gibi Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Charlize Theron, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Charlize Theron'un evlat edindiği 7 yaşındaki çocuk, cinsiyet değiştirecek! Tepkiler çığ gibi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Charlize Theron'un evlat edindiği 7 yaşındaki çocuk, cinsiyet değiştirecek! Tepkiler çığ gibi - Son Dakika
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