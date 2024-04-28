CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Dikili ve Sinem Satılmış Evlendi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Parti Meclisi Üyesi Umut Dikili, yaşamını Sinem Satılmış ile birleştirdi. Çiftin Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleşen nikahını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın kıydı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Dikili ve Sinem Satılmış, Ayvalık'ta gerçekleştirilen nikah töreniyle yaşamlarını birleştirdi. Çiftin nikahını CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın kıydı. Başkan Ahmet Akın, nikah öncesi yaptığı konuşmada, "Genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, parti meclisi üyelerimiz hepimiz birlikteyiz. Yani büyük bir aileyi, 'ailem' dediğim Balıkesir'de toplamanın büyük mutluluğunu yaşıyorum. Cennet bölgemiz Balıkesir'e, Ayvalık'a hoşgeldiniz" ifadelerini kullandı.

Ayvalık'taki bir restoranda gerçekleştirilen nikah törenine, CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, CHP Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, CHP PM üyeleri Mehmet Tüm, Semra Dinçer, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu katıldı. - BALIKESİR