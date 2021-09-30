Üye Girişi
Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin - Son Dakika

Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin

30.09.2021 11:05

Bebeğini dünyaya getirmeden kaybeden ünlü model Chrissy Teigen, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Bebeğini ölüm yıldönümünde yürek yakan bir paylaşım anan model, "Hayal edebileceğim en büyük acıyı verdin" sözlerine yer verdi.

Geçtiğimiz sene 3. bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ABD'li model Chrissy Teigen ve ünlü şarkıcı eşi John Legend, büyük bir acı yaşadı. Çiftin bebeği dünyaya gelmeden hayatını kaybetti.

BEBEĞİ HAYATA TUTUNAMADI

Evlat acısıyla yıkılan çift, hastane odasında ağlarken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak "Hayatta kalabilmen için ihtiyacın olan evi sana veremediğimiz için çok üzgünüm. Seni her zaman çok seveceğiz" demişti.

Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin

"HAYAL EDEBİLECEĞİM EN BÜYÜK ACIYI VERDİN"

Teigen, geçtiğimiz sene kaybettiği bebeğini ölüm yıldönümünde duygusal bir paylaşımla andı. 35,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından geçtiğimiz sene hastane odasında ağladığı anlarda çekilen fotoğrafı paylaşarak şunları yazdı: "Ve neredeyse sahip olacağımız oğluma. Bir yıl önce, istemesem bile her şeye dayanabileceğimi göstermek için bana hayal edebileceğim en büyük acıyı verdin. Seninle ilgilenemedim ama sen geldin ve beni kendimi sevmemi ve kendime bakmamı sağladın. Çünkü bedenlerimiz değerli ve hayat bir mucize. Bana daha kolay olacağını söylediler ama evet, bu henüz başlamadı. Annen ve baban seni sonsuza kadar seviyor."

Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin
Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin

Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin
Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı

Tam Gemi Şok Denemeleri, John Legend, Hastane, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş 12:10 Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş Son Dakika! Altının gram fiyatı 495 lira seviyesinden alıcı buluyor 11:51 Son Dakika! Altının gram fiyatı 495 lira seviyesinden alıcı buluyor İngiltere'deki enerji krizi giderek artıyor! Son 1 ayda 9 şirket iflas etti 11:41 İngiltere'deki enerji krizi giderek artıyor! Son 1 ayda 9 şirket iflas etti
Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu 11:23 Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler 11:14 Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler Netflix'ten oyun dünyasına hızlı giriş! Night School Studio'yu satın aldı 10:39 Netflix'ten oyun dünyasına hızlı giriş! Night School Studio'yu satın aldı
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi 10:23 Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı 09:46 Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı

Son Dakika Haberleri
12:12 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte magazin turu
12:10 Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş
11:50 Son Dakika! Altının gram fiyatı 495 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:40 İngiltere'deki enerji krizi giderek artıyor! Son 1 ayda 9 şirket iflas etti
11:38 Volkan Demirel, elindeki dolar ve silahla Pablo Escobar'a özendi
11:22 Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu
11:14 Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler
11:05 Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin
10:51 200'den fazla ABD'li diplomat ve CIA ajanında görülen Havana sendromu bu kez Sırbistan'da ortaya çıktı
10:51 Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! 8,95'e kadar yükseldi
Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte magazin turu Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte magazin turu         
12:13
Freni tutmayan kadın, gerçeği tamircide öğrendi: Eski sevgilisi aracın motor kısmına 2 kilo şeker dökmüş Freni tutmayan kadın, gerçeği tamircide öğrendi: Eski sevgilisi aracın motor kısmına 2 kilo şeker dökmüş         
11:51
Anne ve 2 çocuğunun evlerinde ölü bulunduğu olayda şüpheli olarak aranan baba gözaltında Anne ve 2 çocuğunun evlerinde ölü bulunduğu olayda şüpheli olarak aranan baba gözaltında         
11:50
Volkan Demirel, elindeki dolar ve silahla Pablo Escobar'a özendi Volkan Demirel, elindeki dolar ve silahla Pablo Escobar'a özendi         
11:38
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatın kaybetti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatın kaybetti         
11:18
110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor         
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "S-400'ler için ABD ile yaşanan sürtüşmelere değdi mi?" sorusuna net yanıt         
10:26
Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı         
10:21
Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi         
08:58
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı         
21:39
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 12:20:38. #1.13#
SON DAKİKA: Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement