Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı Niko karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Özgür Çevik, 4 senedir birlikte olduğu Hatice Kartoğlu ile dünyaevine girdi.
Dün Karaköy'de gerçekleşen düğüne çok sayıda ünlü isim katıldı. Özgür Çevik ve Hatice Kartoğlu'nun bu mutlu günlerine çok sayıda ünlü isim katıldı
Tolga Sarıtaş- Zeynep Mayruk çifti de gelin ve damatla ile verdikleri pozu "Sizi çok seviyoruz" notuyla paylaşırken Özgür Çevik yakın arkadaşı Tolga Sarıtaş'la birlikte düe yaptı.
Çevik geçtiğimiz haziran ayında evlenen Sarıtaş'ın düğününde sonbaharda evleneceğini duyurmuştu.
Son Dakika › Magazin › Çiçeği burnunda damatlar Özgür Çevik ve Tolga Sarıtaş'ın şarkı performansı - Son Dakika
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