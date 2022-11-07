Genç kadının aldattığı eşine attığı mesajları okuyan Müge Anlı, büyük şaşkınlık yaşadı: Senin kafan kırık mı? - Son Dakika
Üye Girişi

Genç kadının aldattığı eşine attığı mesajları okuyan Müge Anlı, büyük şaşkınlık yaşadı: Senin kafan kırık mı?

07.11.2022 16:59

Cinayet kurbanı olan Selim Yalçınkaya'nın eski eşi Derya Hanım'la olan mesajlarını gören Müge Anlı, canlı yayında büyük şaşkınlık yaşadı. Derya Hanım'ın aldattığı Yalçınkaya'ya gönderdiği müstehcen mesajları gören Anlı, "Kadın halimle kocam bunları yazsa bilmiyorum ben ne yaparım. Senin kafan kırık mı?" sözleriyle tepki gösterdi.

Bir çocuk babası Selim Yalçınkaya 11 Ağustos 2022 tarihinde evinin garajında başında vurularak öldürülmüş halde bulundu. Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı, Selim Yalçınkaya'nın cinayetini çözmeye çalışıyor. Canlı yayına çıkan aile ise oğullarının başını ihanet yüzünden boşandığı eski gelinleri Derya Hanım'ın yaktığını ileri sürdü.

AİLE, ESKİ GELİNLERİNİ SUÇLADI

Oğullarının evliliği boyunca aldatıldığını söyleyen aile, babalarının da gelinlerinin görüştüğü kişiyle kavga ederek cezaevine girdiğini söyledi. Oğullarının bir düşmanının olmadığını belirten aile, eski gelinlerini suçladı.

Genç kadının aldattığı eşine attığı müstehcen mesajları okuyan Müge Anlı, sinirden deliye döndü: Senin kafan kırık mı?

MÜSTEHCEN MESAJLARI OKUDU

Canlı yayına gelerek ihaneti kabul eden Derya Hanım'ın ihanetle ilgili eşine attığı müstehcen mesajları okuyan Müge Anlı ise sinirden ne diyeceğini bilemedi. Canlı yayında Derya Hanım'ın ihanetin ardından eşi Selim Yalçınkaya'ya itiraf ettiği ihanet mesajlarını okuyan Müge Anlı, "Kocam bana bunları yazsa, kadın halimle gözüm görmez. Bunları sen yazdın mı? Bu ne demek yani" diyerek tepki gösterdi.

Genç kadının aldattığı eşine attığı müstehcen mesajları okuyan Müge Anlı, sinirden deliye döndü: Senin kafan kırık mı?

DERYA HANIM: KOCAMLA HER ŞEYİ KONUŞUYORDUM

İhanet mesajlarını kabul eden Derya Hanım "Ben kocamla her şeyi konuşuyordum. Psikolojim bozuktu. Benim attığım mesajları kırpmışlar. Adıma sahte hesaplar açılmış, ben bunları bu şekilde yazmamıştım" dedi.

Genç kadının aldattığı eşine attığı müstehcen mesajları okuyan Müge Anlı, sinirden deliye döndü: Senin kafan kırık mı?

MÜGE ANLI: SENİN KAFAN KIRIK MI?

Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Anlı, sözlerine şöyle devam etti: "Sen bunları yazarak neyi hedefliyordun? Gelsin seni öldürsün mü gitsin o adamı mı öldürmesini hedefliyordun? Şu yaştaki halimle, özgürlüğü seven biri olarak söyleyeyim, kocam bunları yazsa bilmiyorum gözüm görür mü. Senin kafan kırık mı? Amacın ne?"

YORUMLAR
500
06 Kasım 2022 Atv Yayın Akışı 06 Kasım 2022 Atv Yayın Akışı Evlatlık verilen genç kadın, 18 yıl sonra Esra Erol'da ağabeyine kavuştu Evlatlık verilen genç kadın, 18 yıl sonra Esra Erol'da ağabeyine kavuştu

Müge Anlı, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Genç kadının aldattığı eşine attığı mesajları okuyan Müge Anlı, büyük şaşkınlık yaşadı: Senin kafan kırık mı? - Son Dakika


Son Dakika
17:46 Barcelona'nın hocası Xavi, Avrupa Ligi'nde Manchester United ile eşleşmelerine isyan etti: Her zaman en zor kurayı çekiyoruz
17:33 Singapur'da iki su samuru ailes, ölümcül bir kavgaya tutuldu! büyük hesaplaşması! İşte o görüntüler
17:17 Disney Plus, 8 Aralık'tan itibaren abonelik ücretlerine zam yapacak
17:07 Balotelli, İsviçre'de ortalığı karıştırdı! Tarihi ceza kapıda
16:56 Hisselerinde yüzde 70 oranında düşüş yaşayan Facebok'ta 12 bin çalışan işten çıkarılacak
16:41 AK Parti'nin HDP ziyareti sonrası yaptığı açıklamaya İYİ Parti'den tepki gecikmedi: Partiler, seçim kazanmak için değer yargılarını kullanmamalı
16:37 Kanlı ay tutulması yarın gerçekleşecek! Finansal ve aşk ilişkilerinde yaşanacak sorunlara dikkat
16:26 Genç kadının aldattığı eşine attığı mesajları okuyan Müge Anlı, büyük şaşkınlık yaşadı: Senin kafan kırık mı?
16:23 Çin'de büyük korku yaratan görüntü! Kafası korkuluklara sıkışan bebek metrelerce yüksekte asılı kaldı
16:19 TSK'nın kimyasal silah kullandığını ileri süren CHP'li Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2022 17:57:48. #1.12#
SON DAKİKA: Genç kadının aldattığı eşine attığı mesajları okuyan Müge Anlı, büyük şaşkınlık yaşadı: Senin kafan kırık mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement