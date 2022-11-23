Cinsiyet değiştirip "Meli Bendeli" adını kullanan Ahmet Melih Yılmaz'ın asansör pozu sosyal medyayı salladı! Görenler tanımakta güçlük çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Cinsiyet değiştirip "Meli Bendeli" adını kullanan Ahmet Melih Yılmaz'ın asansör pozu sosyal medyayı salladı! Görenler tanımakta güçlük çekti

23.11.2022 20:43

Cinsiyet değiştirdikten sonra "Meli Bendeli" adını alıp magazinin gündemine oturan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Bendeli'nin hesabındaki asansör selfisini görenler ünlü oyuncuyu tanımakta zorlandı.

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsal Celil karakteriyle büyük bir hayran kitlesi yakalayan Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirdikten sonra Meli Bendeli ismini kullanmaya başladı.

Ünlü oyuncuyu kimse tanıyamadı! Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celil'inden asansör selfisi

"TRAVESTİYİM DİYE DUDAKLARIMI YAPMAK ZORUNDA DEĞİLİM"

Daha önce yaptığı, "Travestiyim, diye 'ayol' diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" açıklamasıyla uzun süre konuşulan geçtiğimiz günlerdeTiktok hesabında yaptırdığı dolgu işlemini paylaşmıştı.

Ünlü oyuncuyu kimse tanıyamadı! Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celil'inden asansör selfisi

ASANSÖR SELFİSİNİ GÖRENLER TANIYAMADI

Çene uzatma ve dudak dolgusu işlemi yaptıran Bendeli, son paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Asansör selfisi paylaşan Bendeli'nin son halini görenler ünlü oyuncuyu tanımakta güçlük çekti. Fotoğraf sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca görüntülendi.

Ünlü oyuncuyu kimse tanıyamadı! Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celil'inden asansör selfisi
YORUMLAR
500

Ahmet Melih Yılmaz, Çukur, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cinsiyet değiştirip 'Meli Bendeli' adını kullanan Ahmet Melih Yılmaz'ın asansör pozu sosyal medyayı salladı! Görenler tanımakta güçlük çekti - Son Dakika


Son Dakika
20:36 Almanya'yı yıkan Takuma Asano, Süper Lig yolcusu! Kış transfer döneminde imza için İstanbul'a gelecek
20:33 İflasını ilan eden kripto para borsası FTX'in Türkiye'deki mal varlıklarına el kondu
20:13 Mardin'de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu adam, asansör boşluğunda bulundu
19:54 Her şey yenilgi sonrası ortaya çıktı! Messi, Suudi Arabistan ile ticari anlaşmaya imza atmış
19:46 Türkiye, Küba ile olan ticaret hacmini 200 milyon dolara çıkarıyor
19:41 Tekirdağ'da korku filmlerini aratmayan görüntü! Binlerce karga gökyüzünü işgal etti
19:24 İstanbul'da bastıran sağanak yağış sonrası trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk, yüzde 90'a ulaştı
19:23 Cinsiyet değiştirip "Meli Bendeli" adını kullanan Ahmet Melih Yılmaz'ın asansör pozu sosyal medyayı salladı! Görenler tanımakta güçlük çekti
19:14 Zihinsel engelli kızının 137 gündür kayıp olduğunu söyleyen annenin anlattıkları yürek dağladı: Evden her kaçtığında hamile dönüyor, 4 çocuğu var
19:09 Rakibinin yanından dalga geçerek koşan Alman futbolcu Rüdiger, Japonya'nın 20 dakika içinde gelen golleriyle yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2022 21:06:29. #1.13#
SON DAKİKA: Cinsiyet değiştirip "Meli Bendeli" adını kullanan Ahmet Melih Yılmaz'ın asansör pozu sosyal medyayı salladı! Görenler tanımakta güçlük çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement