Çukur dizisinde canlandırdığı Timsal Celil karakteriyle büyük bir hayran kitlesi yakalayan Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirdikten sonra Meli Bendeli ismini kullanmaya başladı.
Daha önce yaptığı, "Travestiyim, diye 'ayol' diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" açıklamasıyla uzun süre konuşulan geçtiğimiz günlerdeTiktok hesabında yaptırdığı dolgu işlemini paylaşmıştı.
Çene uzatma ve dudak dolgusu işlemi yaptıran Bendeli, son paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Asansör selfisi paylaşan Bendeli'nin son halini görenler ünlü oyuncuyu tanımakta güçlük çekti. Fotoğraf sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca görüntülendi.
Son Dakika › Magazin › Cinsiyet değiştirip 'Meli Bendeli' adını kullanan Ahmet Melih Yılmaz'ın asansör pozu sosyal medyayı salladı! Görenler tanımakta güçlük çekti - Son Dakika